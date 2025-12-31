https://1prime.ru/20251231/kaliningrad-866101458.html

В аэропорту Калининграда сократилось число задержанных рейсов

Число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда сократилось до 25, шесть отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво".

КАЛИНИНГРАД, 31 дек – ПРАЙМ. Число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда сократилось до 25, шесть отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво". Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное 29 и 30 декабря, отменено, сообщает региональное ГУ МЧС. Но сохраняется северо-западный ветер 13-18 метров в секунду, местами на побережье до 20 метров в секунду. По данным онлайн-табло аэропорта на 6.50 (7.50 мск) среды, отменены шесть рейсов в Москву и Санкт-Петербург. На вылет задерживаются 10 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калугу и Уфу. На прилет – 15 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Уфы и Шарм-эш-Шейха. Вечером во вторник число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда превышало 50. Во вторник в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили РИА Новости, что время задержек в аэропорту "Храброво" составляло от 30 минут до 28 часов, но жалоб на нарушение прав пассажиров нет. Аэропорт скидывает заявки на питье, еду и гостиницу.

