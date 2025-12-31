Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Калининграда сократилось число задержанных рейсов - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/kaliningrad-866101458.html
В аэропорту Калининграда сократилось число задержанных рейсов
В аэропорту Калининграда сократилось число задержанных рейсов - 31.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калининграда сократилось число задержанных рейсов
Число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда сократилось до 25, шесть отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво". | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T08:20+0300
2025-12-31T08:20+0300
бизнес
москва
санкт-петербург
калининград
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864425006_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_d79d36b60120323a006a9eb570bcb7f9.jpg
КАЛИНИНГРАД, 31 дек – ПРАЙМ. Число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда сократилось до 25, шесть отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво". Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное 29 и 30 декабря, отменено, сообщает региональное ГУ МЧС. Но сохраняется северо-западный ветер 13-18 метров в секунду, местами на побережье до 20 метров в секунду. По данным онлайн-табло аэропорта на 6.50 (7.50 мск) среды, отменены шесть рейсов в Москву и Санкт-Петербург. На вылет задерживаются 10 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калугу и Уфу. На прилет – 15 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Уфы и Шарм-эш-Шейха. Вечером во вторник число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда превышало 50. Во вторник в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили РИА Новости, что время задержек в аэропорту "Храброво" составляло от 30 минут до 28 часов, но жалоб на нарушение прав пассажиров нет. Аэропорт скидывает заявки на питье, еду и гостиницу.
https://1prime.ru/20251228/kaliningrad-865988068.html
москва
санкт-петербург
калининград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864425006_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_70e4512ca7474ddbd0d3800507cd8c2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, санкт-петербург, калининград, мчс
Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНГРАД, МЧС
08:20 31.12.2025
 
В аэропорту Калининграда сократилось число задержанных рейсов

Число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда сократилось до 25

© РИА Новости . Михаил ГоленковАэропорт "Храброво" в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Аэропорт "Храброво" в Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Голенков
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАЛИНИНГРАД, 31 дек – ПРАЙМ. Число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда сократилось до 25, шесть отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво".
Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное 29 и 30 декабря, отменено, сообщает региональное ГУ МЧС. Но сохраняется северо-западный ветер 13-18 метров в секунду, местами на побережье до 20 метров в секунду.
По данным онлайн-табло аэропорта на 6.50 (7.50 мск) среды, отменены шесть рейсов в Москву и Санкт-Петербург. На вылет задерживаются 10 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калугу и Уфу. На прилет – 15 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Уфы и Шарм-эш-Шейха.
Вечером во вторник число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда превышало 50.
Во вторник в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили РИА Новости, что время задержек в аэропорту "Храброво" составляло от 30 минут до 28 часов, но жалоб на нарушение прав пассажиров нет. Аэропорт скидывает заявки на питье, еду и гостиницу.
В аэропорту Калининграда отменили два рейса
28 декабря, 07:56
 
БизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЛИНИНГРАДМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала