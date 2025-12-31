Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Калининграда ожидаемо вернется в обычный режим к вечеру - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/kaliningrad-866111886.html
Аэропорт Калининграда ожидаемо вернется в обычный режим к вечеру
Аэропорт Калининграда ожидаемо вернется в обычный режим к вечеру - 31.12.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Калининграда ожидаемо вернется в обычный режим к вечеру
Аэропорт Калининграда должен к вечеру вернуться в обычный режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе авигавани. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T14:30+0300
2025-12-31T14:30+0300
бизнес
калининград
москва
петербург
мчс
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861153055_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7847ac4ed74bee8de8236e91848d70cf.jpg
КАЛИНИНГРАД, 31 дек – ПРАЙМ. Аэропорт Калининграда должен к вечеру вернуться в обычный режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе авигавани. "Аэропорт работает в штатном режиме, задержки все со вчерашнего дня. Если не поменяются погодные условия, надеемся к вечеру войдем в обычный ритм", - сказали в пресс-службе. По данным онлайн – табло аэропорта "Храброво" на 12.30 (13.30 мск) среды, 10 рейсов из Калининграда отменены в Москву и Санкт – Петербург. 13 рейсов задерживается на вылет в Москву, Санкт – Петербург и Казань, 28 – на прилет из Москвы, Санкт – Петербурга и Уфы. Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное 29 и 30 декабря, отменено, сообщает региональное ГУ МЧС. По данным Telegram – канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", До середины дня 31 декабря в Калининграде и на западе области продолжатся локальные заряды снега/крупы, местами сильные. На остальной части области малооблачно и без осадков. "Во второй половине дня и вечером кратковременные заряды снега/крупы возможны лишь у западного побережья (Янтарный, Балтийск, Балтийская коса, Мамоново), в Калининграде и на остальной части области - переменная облачность и без существенных осадков. Днем на западе области и в Калининграде -2...-4°С, на востоке до -5...-7°С", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251231/kaliningrad-866101458.html
калининград
москва
петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861153055_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f61fce6d8d51d10d4417b996e40fc805.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, калининград, москва, петербург, мчс, telegram
Бизнес, КАЛИНИНГРАД, МОСКВА, Петербург, МЧС, Telegram
14:30 31.12.2025
 
Аэропорт Калининграда ожидаемо вернется в обычный режим к вечеру

Калининградский аэропорт должен к вечеру вернуться в обычный режим работы

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Храброво" в Калининграде
Международный аэропорт Храброво в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Международный аэропорт "Храброво" в Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАЛИНИНГРАД, 31 дек – ПРАЙМ. Аэропорт Калининграда должен к вечеру вернуться в обычный режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе авигавани.
"Аэропорт работает в штатном режиме, задержки все со вчерашнего дня. Если не поменяются погодные условия, надеемся к вечеру войдем в обычный ритм", - сказали в пресс-службе.
По данным онлайн – табло аэропорта "Храброво" на 12.30 (13.30 мск) среды, 10 рейсов из Калининграда отменены в Москву и Санкт – Петербург. 13 рейсов задерживается на вылет в Москву, Санкт – Петербург и Казань, 28 – на прилет из Москвы, Санкт – Петербурга и Уфы.
Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное 29 и 30 декабря, отменено, сообщает региональное ГУ МЧС.
По данным Telegram – канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", До середины дня 31 декабря в Калининграде и на западе области продолжатся локальные заряды снега/крупы, местами сильные. На остальной части области малооблачно и без осадков.
"Во второй половине дня и вечером кратковременные заряды снега/крупы возможны лишь у западного побережья (Янтарный, Балтийск, Балтийская коса, Мамоново), в Калининграде и на остальной части области - переменная облачность и без существенных осадков. Днем на западе области и в Калининграде -2...-4°С, на востоке до -5...-7°С", - говорится в сообщении.
Аэропорт Храброво в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
В аэропорту Калининграда сократилось число задержанных рейсов
08:20
 
БизнесКАЛИНИНГРАДМОСКВАПетербургМЧСTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала