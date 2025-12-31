https://1prime.ru/20251231/kaliningrad-866111886.html
Аэропорт Калининграда ожидаемо вернется в обычный режим к вечеру
Аэропорт Калининграда ожидаемо вернется в обычный режим к вечеру - 31.12.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Калининграда ожидаемо вернется в обычный режим к вечеру
Аэропорт Калининграда должен к вечеру вернуться в обычный режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе авигавани. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T14:30+0300
2025-12-31T14:30+0300
2025-12-31T14:30+0300
бизнес
калининград
москва
петербург
мчс
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861153055_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7847ac4ed74bee8de8236e91848d70cf.jpg
КАЛИНИНГРАД, 31 дек – ПРАЙМ. Аэропорт Калининграда должен к вечеру вернуться в обычный режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе авигавани. "Аэропорт работает в штатном режиме, задержки все со вчерашнего дня. Если не поменяются погодные условия, надеемся к вечеру войдем в обычный ритм", - сказали в пресс-службе. По данным онлайн – табло аэропорта "Храброво" на 12.30 (13.30 мск) среды, 10 рейсов из Калининграда отменены в Москву и Санкт – Петербург. 13 рейсов задерживается на вылет в Москву, Санкт – Петербург и Казань, 28 – на прилет из Москвы, Санкт – Петербурга и Уфы. Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное 29 и 30 декабря, отменено, сообщает региональное ГУ МЧС. По данным Telegram – канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", До середины дня 31 декабря в Калининграде и на западе области продолжатся локальные заряды снега/крупы, местами сильные. На остальной части области малооблачно и без осадков. "Во второй половине дня и вечером кратковременные заряды снега/крупы возможны лишь у западного побережья (Янтарный, Балтийск, Балтийская коса, Мамоново), в Калининграде и на остальной части области - переменная облачность и без существенных осадков. Днем на западе области и в Калининграде -2...-4°С, на востоке до -5...-7°С", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251231/kaliningrad-866101458.html
калининград
москва
петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861153055_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f61fce6d8d51d10d4417b996e40fc805.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, калининград, москва, петербург, мчс, telegram
Бизнес, КАЛИНИНГРАД, МОСКВА, Петербург, МЧС, Telegram
Аэропорт Калининграда ожидаемо вернется в обычный режим к вечеру
Калининградский аэропорт должен к вечеру вернуться в обычный режим работы
КАЛИНИНГРАД, 31 дек – ПРАЙМ. Аэропорт Калининграда должен к вечеру вернуться в обычный режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе авигавани.
"Аэропорт работает в штатном режиме, задержки все со вчерашнего дня. Если не поменяются погодные условия, надеемся к вечеру войдем в обычный ритм", - сказали в пресс-службе.
По данным онлайн – табло аэропорта "Храброво" на 12.30 (13.30 мск) среды, 10 рейсов из Калининграда
отменены в Москву
и Санкт – Петербург
. 13 рейсов задерживается на вылет в Москву, Санкт – Петербург и Казань
, 28 – на прилет из Москвы, Санкт – Петербурга и Уфы
.
Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное 29 и 30 декабря, отменено, сообщает региональное ГУ МЧС
.
По данным Telegram
– канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", До середины дня 31 декабря в Калининграде и на западе области продолжатся локальные заряды снега/крупы, местами сильные. На остальной части области малооблачно и без осадков.
"Во второй половине дня и вечером кратковременные заряды снега/крупы возможны лишь у западного побережья (Янтарный, Балтийск, Балтийская коса, Мамоново), в Калининграде и на остальной части области - переменная облачность и без существенных осадков. Днем на западе области и в Калининграде -2...-4°С, на востоке до -5...-7°С", - говорится в сообщении.
В аэропорту Калининграда сократилось число задержанных рейсов