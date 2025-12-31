https://1prime.ru/20251231/kazakhstan-866106436.html

Россия надеется на скорое завершение расследования крушения самолета AZAL

Россия надеется на скорое завершение расследования крушения самолета AZAL

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия надеется, что Казахстан в ближайшее время завершит расследование крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау, и все вопросы будут закрыты, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом", - сказал Галузин агентству. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Как заявил в октябре на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL.

