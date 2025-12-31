https://1prime.ru/20251231/kitaj-866099662.html
Китай готов работать с Россией
2025-12-31T06:47+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
кнр
михаил мишустин
госсовет
ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Китай готов работать с Россией для достижения более плодотворных результатов в практическом сотрудничестве, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в новогоднем поздравлении премьер-министру России Михаилу Мишустину.
"Китай готов работать с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, и содействия достижению более плодотворных результатов в практическом сотрудничестве между двумя сторонами", - заявил Ли Цян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
