Китай готов работать с Россией - 31.12.2025
Китай готов работать с Россией
2025-12-31T06:47+0300
2025-12-31T06:47+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
кнр
михаил мишустин
госсовет
ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Китай готов работать с Россией для достижения более плодотворных результатов в практическом сотрудничестве, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в новогоднем поздравлении премьер-министру России Михаилу Мишустину. "Китай готов работать с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, и содействия достижению более плодотворных результатов в практическом сотрудничестве между двумя сторонами", - заявил Ли Цян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
россия, мировая экономика, китай, кнр, михаил мишустин, госсовет
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Михаил Мишустин, Госсовет
ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Китай готов работать с Россией для достижения более плодотворных результатов в практическом сотрудничестве, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в новогоднем поздравлении премьер-министру России Михаилу Мишустину.
"Китай готов работать с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, и содействия достижению более плодотворных результатов в практическом сотрудничестве между двумя сторонами", - заявил Ли Цян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
 
