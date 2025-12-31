https://1prime.ru/20251231/kitaj-866099662.html

Китай готов работать с Россией

2025-12-31T06:47+0300

2025-12-31T06:47+0300

2025-12-31T06:47+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

кнр

михаил мишустин

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866099662.jpg?1767152843

ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Китай готов работать с Россией для достижения более плодотворных результатов в практическом сотрудничестве, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в новогоднем поздравлении премьер-министру России Михаилу Мишустину. "Китай готов работать с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, и содействия достижению более плодотворных результатов в практическом сотрудничестве между двумя сторонами", - заявил Ли Цян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

китай

кнр

2025

россия, мировая экономика, китай, кнр, михаил мишустин, госсовет