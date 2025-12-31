В Китае рассказали о росте торговли с Россией

https://1prime.ru/20251231/kitay-866114803.html

МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Объем торговли между Россией и Китаем достигнет восстановительного роста более чем на 8% в 2026 году и может создать новую структуру двустороннего сотрудничества, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. "В условиях изменений международной обстановки ожидается и есть надежда, что в 2026 году объем российско-китайской торговли достигнет восстановительного роста более чем на 8%", - заявил он в беседе с агентством. По его словам, основой для роста станут несколько факторов, включая углубление расчетов в национальных валютах и бесперебойность платежных путей. "При сохранении стабильной доли расчетов в юанях и рублях платежные пути станут еще более бесперебойными, а механизм двустороннего валютного свопа поможет дополнительно хеджировать риски валютных колебаний, обеспечивая стабильную финансовую среду для торговли сырьевыми товарами и долгосрочных инвестиционных проектов", - заявил Чжоу Лицюнь. Он отметил, что на рост также повлияет оптимизация структуры торговли за счет новых областей, включая автокомпоненты и запчасти для дорожно-строительной техники, высокотехнологичную электронику и продукты тонкого химического синтеза. "Интеграция производственно-сбытовой цепочки китайских новых энергетических автомобилей с потребностями промышленной модернизации России станет новой точкой роста", - подчеркнул глава Союза. Кроме того, по его мнению, позитивный эффект окажут строительство и повышение эффективности трансграничных транспортных коридоров. Речь идет о повышении пропускной способности пограничных переходов, увеличении грузопотока и снижении логистических издержек по Северному морскому пути, а также продвижении проекта газопровода "Сила Сибири - 2". "Российско-китайская торговля не только достигнет восстановительного роста в 2026 году, но и благодаря качественному обновлению и повышению устойчивости может открыть новую структуру двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - заключил Чжоу Лицюнь.

