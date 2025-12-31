Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около 40% китайских предприятий создали в России научные базы - 31.12.2025, ПРАЙМ
Около 40% китайских предприятий создали в России научные базы
Около 40% китайских предприятий создали в России научные базы - 31.12.2025, ПРАЙМ
Около 40% китайских предприятий создали в России научные базы
Порядка 40% крупных предприятий Китая создали в России научно-исследовательские или производственные базы, сказал РИА Новости председатель Союза китайских... | 31.12.2025, ПРАЙМ
россия
промышленность
китай
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Порядка 40% крупных предприятий Китая создали в России научно-исследовательские или производственные базы, сказал РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. "Около 40% крупных производственных предприятий (Китая - ред.) создали в России научно-исследовательские или производственные базы, способствуя созданию рабочих мест и развитию производственных цепочек на местах", - заявил он. Также в беседе с агентством он отметил, что на сегодняшний день общее число китайских компаний в РФ превышает 13 тысяч, что составляет 23% от всех зарубежных предприятий в России.
китай
рф
Новости
россия, промышленность, китай, рф
РОССИЯ, Промышленность, КИТАЙ, РФ
18:24 31.12.2025
 
Около 40% китайских предприятий создали в России научные базы

Чжоу Лицюнь: около 40% крупных китайских предприятий создали в России научные базы

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Порядка 40% крупных предприятий Китая создали в России научно-исследовательские или производственные базы, сказал РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
"Около 40% крупных производственных предприятий (Китая - ред.) создали в России научно-исследовательские или производственные базы, способствуя созданию рабочих мест и развитию производственных цепочек на местах", - заявил он.
Также в беседе с агентством он отметил, что на сегодняшний день общее число китайских компаний в РФ превышает 13 тысяч, что составляет 23% от всех зарубежных предприятий в России.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Китай в январе-ноябре сократил экспорт автомобилей в Россию
26 декабря, 18:40
 
РОССИЯ Промышленность КИТАЙ РФ
 
 
