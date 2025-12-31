https://1prime.ru/20251231/kitay-866115863.html

Около 40% китайских предприятий создали в России научные базы

Около 40% китайских предприятий создали в России научные базы

россия

промышленность

китай

рф

МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Порядка 40% крупных предприятий Китая создали в России научно-исследовательские или производственные базы, сказал РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. "Около 40% крупных производственных предприятий (Китая - ред.) создали в России научно-исследовательские или производственные базы, способствуя созданию рабочих мест и развитию производственных цепочек на местах", - заявил он. Также в беседе с агентством он отметил, что на сегодняшний день общее число китайских компаний в РФ превышает 13 тысяч, что составляет 23% от всех зарубежных предприятий в России.

китай

рф

