https://1prime.ru/20251231/kitay-866115863.html
Около 40% китайских предприятий создали в России научные базы
Около 40% китайских предприятий создали в России научные базы - 31.12.2025, ПРАЙМ
Около 40% китайских предприятий создали в России научные базы
Порядка 40% крупных предприятий Китая создали в России научно-исследовательские или производственные базы, сказал РИА Новости председатель Союза китайских... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T18:24+0300
2025-12-31T18:24+0300
2025-12-31T18:24+0300
россия
промышленность
китай
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Порядка 40% крупных предприятий Китая создали в России научно-исследовательские или производственные базы, сказал РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. "Около 40% крупных производственных предприятий (Китая - ред.) создали в России научно-исследовательские или производственные базы, способствуя созданию рабочих мест и развитию производственных цепочек на местах", - заявил он. Также в беседе с агентством он отметил, что на сегодняшний день общее число китайских компаний в РФ превышает 13 тысяч, что составляет 23% от всех зарубежных предприятий в России.
https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865954421.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, китай, рф
РОССИЯ, Промышленность, КИТАЙ, РФ
Около 40% китайских предприятий создали в России научные базы
Чжоу Лицюнь: около 40% крупных китайских предприятий создали в России научные базы