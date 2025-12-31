https://1prime.ru/20251231/kitay-866117096.html

В Китае оценили инвестиционную привлекательность России

МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Инвестиционная привлекательность России для китайских предприятий возрастет в 2026 году на фоне непрерывного улучшения политической среды и углубления финансового сотрудничества, сказал РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. "В 2026 году инвестиционная привлекательность России для китайских предприятий значительно возрастет главным образом благодаря непрерывной оптимизации политической среды для иностранных инвестиций, растущим потребностям внутреннего рынка в технологиях и углублению механизмов финансового сотрудничества между Китаем и Россией", - заявил он. По словам председателя Союза, одним из приоритетных областей для вложений станет глубокая переработка минеральных ресурсов. Создание производств с высокой добавленной стоимостью соответствуют не только потребностям российского импортозамещения, но и мировому спросу в сфере новой энергетики и продовольственной безопасности. Также перспективным Чжоу Лицюнь назвал транспортно-логистический сектор в связи с ускорением коммерческой эксплуатации Северного морского пути и роста объемов перевозок по Китайско-Европейским железнодорожным маршрутам. Кроме того, интерес для китайского бизнеса представляют совместные научно-исследовательские центры на базе российских университетов и НИИ. Основными направлениями сотрудничества могут стать цифровая экономика, биомедицина и низкоуглеродные технологии, подчеркнул глава Союза. "Постоянное совершенствование России в таких аспектах, как прозрачность законодательства, удобство валютных расчетов, а также обогащение инструментов, таких как свопы в национальных валютах и сотрудничество в области "зеленых" финансов между Китаем и Россией, позволит дополнительно снизить инвестиционные риски", - отметил Чжоу Лицюнь.

