В Китае оценили инвестиционную привлекательность России - 31.12.2025, ПРАЙМ
В Китае оценили инвестиционную привлекательность России
В Китае оценили инвестиционную привлекательность России - 31.12.2025, ПРАЙМ
В Китае оценили инвестиционную привлекательность России
Инвестиционная привлекательность России для китайских предприятий возрастет в 2026 году на фоне непрерывного улучшения политической среды и углубления... | 31.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Инвестиционная привлекательность России для китайских предприятий возрастет в 2026 году на фоне непрерывного улучшения политической среды и углубления финансового сотрудничества, сказал РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. "В 2026 году инвестиционная привлекательность России для китайских предприятий значительно возрастет главным образом благодаря непрерывной оптимизации политической среды для иностранных инвестиций, растущим потребностям внутреннего рынка в технологиях и углублению механизмов финансового сотрудничества между Китаем и Россией", - заявил он. По словам председателя Союза, одним из приоритетных областей для вложений станет глубокая переработка минеральных ресурсов. Создание производств с высокой добавленной стоимостью соответствуют не только потребностям российского импортозамещения, но и мировому спросу в сфере новой энергетики и продовольственной безопасности. Также перспективным Чжоу Лицюнь назвал транспортно-логистический сектор в связи с ускорением коммерческой эксплуатации Северного морского пути и роста объемов перевозок по Китайско-Европейским железнодорожным маршрутам. Кроме того, интерес для китайского бизнеса представляют совместные научно-исследовательские центры на базе российских университетов и НИИ. Основными направлениями сотрудничества могут стать цифровая экономика, биомедицина и низкоуглеродные технологии, подчеркнул глава Союза. "Постоянное совершенствование России в таких аспектах, как прозрачность законодательства, удобство валютных расчетов, а также обогащение инструментов, таких как свопы в национальных валютах и сотрудничество в области "зеленых" финансов между Китаем и Россией, позволит дополнительно снизить инвестиционные риски", - отметил Чжоу Лицюнь.
россия, бизнес, китай, рф
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, РФ
21:02 31.12.2025
 
В Китае оценили инвестиционную привлекательность России

Чжоу Лицюнь: инвестиционная привлекательность России для КНР возрастет в 2026 году

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Инвестиционная привлекательность России для китайских предприятий возрастет в 2026 году на фоне непрерывного улучшения политической среды и углубления финансового сотрудничества, сказал РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
"В 2026 году инвестиционная привлекательность России для китайских предприятий значительно возрастет главным образом благодаря непрерывной оптимизации политической среды для иностранных инвестиций, растущим потребностям внутреннего рынка в технологиях и углублению механизмов финансового сотрудничества между Китаем и Россией", - заявил он.
По словам председателя Союза, одним из приоритетных областей для вложений станет глубокая переработка минеральных ресурсов. Создание производств с высокой добавленной стоимостью соответствуют не только потребностям российского импортозамещения, но и мировому спросу в сфере новой энергетики и продовольственной безопасности.
Также перспективным Чжоу Лицюнь назвал транспортно-логистический сектор в связи с ускорением коммерческой эксплуатации Северного морского пути и роста объемов перевозок по Китайско-Европейским железнодорожным маршрутам.
Кроме того, интерес для китайского бизнеса представляют совместные научно-исследовательские центры на базе российских университетов и НИИ. Основными направлениями сотрудничества могут стать цифровая экономика, биомедицина и низкоуглеродные технологии, подчеркнул глава Союза.
"Постоянное совершенствование России в таких аспектах, как прозрачность законодательства, удобство валютных расчетов, а также обогащение инструментов, таких как свопы в национальных валютах и сотрудничество в области "зеленых" финансов между Китаем и Россией, позволит дополнительно снизить инвестиционные риски", - отметил Чжоу Лицюнь.
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Около 40% китайских предприятий создали в России научные базы
18:24
 
