Число китайских компаний в России превысило 13 тысяч - 31.12.2025
Число китайских компаний в России превысило 13 тысяч
Число китайских компаний в России превысило 13 тысяч - 31.12.2025, ПРАЙМ
Число китайских компаний в России превысило 13 тысяч
Общее число китайских компаний в России превышает 13 тысяч, что составляет 23% от общего числа зарубежных предприятий в стране, сказал РИА Новости председатель... | 31.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Общее число китайских компаний в России превышает 13 тысяч, что составляет 23% от общего числа зарубежных предприятий в стране, сказал РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. "В настоящее время общее число официально зарегистрированных китайских предприятий в России превышает 13 тысяч, что составляет 23% от общего числа зарегистрированных в РФ иностранных предприятий", - заявил он. По его словам, только в 2025 году в России было зарегистрировано 3,3 тысячи китайских предприятий, а их общее количество в семь раз превышает количество немецких компаний и в 22 раза - американских. Как отметил Чжоу Лицюнь, китайский бизнес в России демонстрирует как количественный, так и качественный рост, который подкрепляется продолжающимся увеличением выручки. "Прибыль предприятий в сферах энергетики, сельского хозяйства, машиностроении и оборудования оставалась стабильной, а рентабельность в новых отраслях, таких как трансграничная электронная коммерция и цифровые услуги, значительно повысилась", - пояснил он. По его мнению, также происходит углубление локализации и повышение устойчивости к рискам. В частности, китайские компании усиливают финансовую стабильность за счет диверсификации рыночного присутствия и использования расчетов в национальных валютах, отметил глава Союза.
Новости
19:32 31.12.2025
 
Число китайских компаний в России превысило 13 тысяч

Чжоу Лицюнь: число зарегистрированных в России китайских компаний превышает 13 тысяч

МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Общее число китайских компаний в России превышает 13 тысяч, что составляет 23% от общего числа зарубежных предприятий в стране, сказал РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
"В настоящее время общее число официально зарегистрированных китайских предприятий в России превышает 13 тысяч, что составляет 23% от общего числа зарегистрированных в РФ иностранных предприятий", - заявил он.
По его словам, только в 2025 году в России было зарегистрировано 3,3 тысячи китайских предприятий, а их общее количество в семь раз превышает количество немецких компаний и в 22 раза - американских.
Как отметил Чжоу Лицюнь, китайский бизнес в России демонстрирует как количественный, так и качественный рост, который подкрепляется продолжающимся увеличением выручки.
"Прибыль предприятий в сферах энергетики, сельского хозяйства, машиностроении и оборудования оставалась стабильной, а рентабельность в новых отраслях, таких как трансграничная электронная коммерция и цифровые услуги, значительно повысилась", - пояснил он.
По его мнению, также происходит углубление локализации и повышение устойчивости к рискам. В частности, китайские компании усиливают финансовую стабильность за счет диверсификации рыночного присутствия и использования расчетов в национальных валютах, отметил глава Союза.
В Китае рассказали о росте торговли с Россией
