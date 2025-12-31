https://1prime.ru/20251231/kompanii-866116415.html
Число китайских компаний в России превысило 13 тысяч
Число китайских компаний в России превысило 13 тысяч - 31.12.2025, ПРАЙМ
Число китайских компаний в России превысило 13 тысяч
Общее число китайских компаний в России превышает 13 тысяч, что составляет 23% от общего числа зарубежных предприятий в стране, сказал РИА Новости председатель... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T19:32+0300
2025-12-31T19:32+0300
2025-12-31T19:32+0300
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Общее число китайских компаний в России превышает 13 тысяч, что составляет 23% от общего числа зарубежных предприятий в стране, сказал РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. "В настоящее время общее число официально зарегистрированных китайских предприятий в России превышает 13 тысяч, что составляет 23% от общего числа зарегистрированных в РФ иностранных предприятий", - заявил он. По его словам, только в 2025 году в России было зарегистрировано 3,3 тысячи китайских предприятий, а их общее количество в семь раз превышает количество немецких компаний и в 22 раза - американских. Как отметил Чжоу Лицюнь, китайский бизнес в России демонстрирует как количественный, так и качественный рост, который подкрепляется продолжающимся увеличением выручки. "Прибыль предприятий в сферах энергетики, сельского хозяйства, машиностроении и оборудования оставалась стабильной, а рентабельность в новых отраслях, таких как трансграничная электронная коммерция и цифровые услуги, значительно повысилась", - пояснил он. По его мнению, также происходит углубление локализации и повышение устойчивости к рискам. В частности, китайские компании усиливают финансовую стабильность за счет диверсификации рыночного присутствия и использования расчетов в национальных валютах, отметил глава Союза.
https://1prime.ru/20251231/kitay-866114803.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63c763c48b9e364dfa944ec6e66ea676.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф
Число китайских компаний в России превысило 13 тысяч
Чжоу Лицюнь: число зарегистрированных в России китайских компаний превышает 13 тысяч
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Общее число китайских компаний в России превышает 13 тысяч, что составляет 23% от общего числа зарубежных предприятий в стране, сказал РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
"В настоящее время общее число официально зарегистрированных китайских предприятий в России превышает 13 тысяч, что составляет 23% от общего числа зарегистрированных в РФ
иностранных предприятий", - заявил он.
По его словам, только в 2025 году в России было зарегистрировано 3,3 тысячи китайских предприятий, а их общее количество в семь раз превышает количество немецких компаний и в 22 раза - американских.
Как отметил Чжоу Лицюнь, китайский бизнес в России демонстрирует как количественный, так и качественный рост, который подкрепляется продолжающимся увеличением выручки.
"Прибыль предприятий в сферах энергетики, сельского хозяйства, машиностроении и оборудования оставалась стабильной, а рентабельность в новых отраслях, таких как трансграничная электронная коммерция и цифровые услуги, значительно повысилась", - пояснил он.
По его мнению, также происходит углубление локализации и повышение устойчивости к рискам. В частности, китайские компании усиливают финансовую стабильность за счет диверсификации рыночного присутствия и использования расчетов в национальных валютах, отметил глава Союза.
В Китае рассказали о росте торговли с Россией