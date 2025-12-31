https://1prime.ru/20251231/krasnodar-866107444.html
В Краснодарском крае нарушилась работа контактной сети
КРАСНОДАР, 31 дек - ПРАЙМ. Работа контактной сети между железнодорожными станциями в Краснодарском крае нарушена из-за плохой погоды, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. "Сегодня, 31 декабря 2025 года, по причине плохих погодных условий между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети, в результате имеются задержки движения пассажирских поездов", - говорится в сообщении журналистам. Отмечается, что транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования. Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), в 2.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов.
