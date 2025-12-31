https://1prime.ru/20251231/krasnodar-866108713.html
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
2025-12-31T11:07+0300
бизнес
россия
геленджик
краснодар
росавиация
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Краснодара сняты, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих аэропортах. "Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
геленджик
краснодар
бизнес, россия, геленджик, краснодар, росавиация
