В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения

2025-12-31T11:07+0300

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Краснодара сняты, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих аэропортах. "Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

