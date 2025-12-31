https://1prime.ru/20251231/kuban-866097957.html

На Кубани остановлен поезд "Ростов-Адлер"

2025-12-31T04:22+0300

бизнес

россия

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановлен по техническим причинам, задерживаются 18 пассажирских поездов, время задержки - до пяти часов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). "В 2.05 на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов-Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов", - говорится в сообщении СКЖД в Telegram-канале. Железнодорожники, как пишет СКЖД, предпринимают все меры, чтобы сократить отставание поездов.

