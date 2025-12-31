Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани остановлен поезд "Ростов-Адлер" - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/kuban-866097957.html
На Кубани остановлен поезд "Ростов-Адлер"
На Кубани остановлен поезд "Ростов-Адлер" - 31.12.2025, ПРАЙМ
На Кубани остановлен поезд "Ростов-Адлер"
Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановлен по техническим причинам, задерживаются 18 пассажирских поездов, время задержки - до пяти часов, сообщила пресс-служба... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T04:22+0300
2025-12-31T04:22+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866097957.jpg?1767144149
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановлен по техническим причинам, задерживаются 18 пассажирских поездов, время задержки - до пяти часов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). "В 2.05 на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов-Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов", - говорится в сообщении СКЖД в Telegram-канале. Железнодорожники, как пишет СКЖД, предпринимают все меры, чтобы сократить отставание поездов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
04:22 31.12.2025
 
На Кубани остановлен поезд "Ростов-Адлер"

Поезд No442 "Ростов-Адлер" остановлен по техническим причинам

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановлен по техническим причинам, задерживаются 18 пассажирских поездов, время задержки - до пяти часов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
"В 2.05 на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов-Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов", - говорится в сообщении СКЖД в Telegram-канале.
Железнодорожники, как пишет СКЖД, предпринимают все меры, чтобы сократить отставание поездов.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала