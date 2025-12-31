https://1prime.ru/20251231/kuban-866113401.html

На Кубани восстанавливают электроснабжение после аномальных снегопадов

На Кубани восстанавливают электроснабжение после аномальных снегопадов - 31.12.2025, ПРАЙМ

На Кубани восстанавливают электроснабжение после аномальных снегопадов

Более ста железнодорожников восстанавливают электроснабжение контактной сети и систем, регулирующих движения поездов, после аномальных снегопадов в... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T15:38+0300

2025-12-31T15:38+0300

2025-12-31T15:38+0300

бизнес

россия

краснодарский край

ростов

адлер

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862474522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85e3eb6fddeaf42b7db841fb0dfaba52.jpg

СОЧИ, 31 дек - ПРАЙМ. Более ста железнодорожников восстанавливают электроснабжение контактной сети и систем, регулирующих движения поездов, после аномальных снегопадов в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 02.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. "Сегодня из-за аномального снегопада на участке Кавказская - Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Более 100 железнодорожников участвуют в ликвидации последствий аномальных снегопадов… Несмотря на продолжающуюся непогоду, работники РЖД ведут восстановление электроснабжения контактной сети и автоматических систем, регулирующих движение поездов", - говорится в сообщении. Уточняется, что работники очищают снег с железнодорожных путей, в том числе с использованием специализированных путевых машин. Пассажирские поезда на участке Кавказская - Кубанская пропускают по временной схеме, также используют тепловозную тягу, это может стать причиной задержки прибытия поездов, отметили в пресс-службе. Подчеркивается, что сотрудники бригад поездов оказывают помощь и содействие пассажирам, а тех, кто задерживается в пути более четырех часов, обеспечат питанием.

https://1prime.ru/20251231/sochi-866108274.html

https://1prime.ru/20251231/sochi-866107800.html

краснодарский край

ростов

адлер

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, краснодарский край, ростов, адлер, ржд