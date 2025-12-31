Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани восстанавливают электроснабжение после аномальных снегопадов - 31.12.2025
На Кубани восстанавливают электроснабжение после аномальных снегопадов
На Кубани восстанавливают электроснабжение после аномальных снегопадов - 31.12.2025, ПРАЙМ
На Кубани восстанавливают электроснабжение после аномальных снегопадов
Более ста железнодорожников восстанавливают электроснабжение контактной сети и систем, регулирующих движения поездов, после аномальных снегопадов в... | 31.12.2025, ПРАЙМ
СОЧИ, 31 дек - ПРАЙМ. Более ста железнодорожников восстанавливают электроснабжение контактной сети и систем, регулирующих движения поездов, после аномальных снегопадов в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 02.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. "Сегодня из-за аномального снегопада на участке Кавказская - Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Более 100 железнодорожников участвуют в ликвидации последствий аномальных снегопадов… Несмотря на продолжающуюся непогоду, работники РЖД ведут восстановление электроснабжения контактной сети и автоматических систем, регулирующих движение поездов", - говорится в сообщении. Уточняется, что работники очищают снег с железнодорожных путей, в том числе с использованием специализированных путевых машин. Пассажирские поезда на участке Кавказская - Кубанская пропускают по временной схеме, также используют тепловозную тягу, это может стать причиной задержки прибытия поездов, отметили в пресс-службе. Подчеркивается, что сотрудники бригад поездов оказывают помощь и содействие пассажирам, а тех, кто задерживается в пути более четырех часов, обеспечат питанием.
15:38 31.12.2025
 
На Кубани восстанавливают электроснабжение после аномальных снегопадов

Более ста железнодорожников восстанавливают электроснабжение контактной сети на Кубани

© РИА Новости . Александр Кряжев
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 31 дек - ПРАЙМ. Более ста железнодорожников восстанавливают электроснабжение контактной сети и систем, регулирующих движения поездов, после аномальных снегопадов в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 02.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
"Сегодня из-за аномального снегопада на участке Кавказская - Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Более 100 железнодорожников участвуют в ликвидации последствий аномальных снегопадов… Несмотря на продолжающуюся непогоду, работники РЖД ведут восстановление электроснабжения контактной сети и автоматических систем, регулирующих движение поездов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работники очищают снег с железнодорожных путей, в том числе с использованием специализированных путевых машин.
Пассажирские поезда на участке Кавказская - Кубанская пропускают по временной схеме, также используют тепловозную тягу, это может стать причиной задержки прибытия поездов, отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что сотрудники бригад поездов оказывают помощь и содействие пассажирам, а тех, кто задерживается в пути более четырех часов, обеспечат питанием.
