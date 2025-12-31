https://1prime.ru/20251231/kuban-866113401.html
На Кубани восстанавливают электроснабжение после аномальных снегопадов
На Кубани восстанавливают электроснабжение после аномальных снегопадов - 31.12.2025, ПРАЙМ
На Кубани восстанавливают электроснабжение после аномальных снегопадов
Более ста железнодорожников восстанавливают электроснабжение контактной сети и систем, регулирующих движения поездов, после аномальных снегопадов в... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T15:38+0300
2025-12-31T15:38+0300
2025-12-31T15:38+0300
бизнес
россия
краснодарский край
ростов
адлер
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862474522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85e3eb6fddeaf42b7db841fb0dfaba52.jpg
СОЧИ, 31 дек - ПРАЙМ. Более ста железнодорожников восстанавливают электроснабжение контактной сети и систем, регулирующих движения поездов, после аномальных снегопадов в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 02.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. "Сегодня из-за аномального снегопада на участке Кавказская - Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Более 100 железнодорожников участвуют в ликвидации последствий аномальных снегопадов… Несмотря на продолжающуюся непогоду, работники РЖД ведут восстановление электроснабжения контактной сети и автоматических систем, регулирующих движение поездов", - говорится в сообщении. Уточняется, что работники очищают снег с железнодорожных путей, в том числе с использованием специализированных путевых машин. Пассажирские поезда на участке Кавказская - Кубанская пропускают по временной схеме, также используют тепловозную тягу, это может стать причиной задержки прибытия поездов, отметили в пресс-службе. Подчеркивается, что сотрудники бригад поездов оказывают помощь и содействие пассажирам, а тех, кто задерживается в пути более четырех часов, обеспечат питанием.
https://1prime.ru/20251231/sochi-866108274.html
https://1prime.ru/20251231/sochi-866107800.html
краснодарский край
ростов
адлер
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862474522_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f399b23f63c405e90adaa7fc7f969310.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, краснодарский край, ростов, адлер, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, РОСТОВ, АДЛЕР, РЖД
На Кубани восстанавливают электроснабжение после аномальных снегопадов
Более ста железнодорожников восстанавливают электроснабжение контактной сети на Кубани
СОЧИ, 31 дек - ПРАЙМ. Более ста железнодорожников восстанавливают электроснабжение контактной сети и систем, регулирующих движения поездов, после аномальных снегопадов в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 02.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов
- Адлер
. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
В Сочи ночью фиксировали точечные отключения света из-за непогоды
"Сегодня из-за аномального снегопада на участке Кавказская - Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Более 100 железнодорожников участвуют в ликвидации последствий аномальных снегопадов… Несмотря на продолжающуюся непогоду, работники РЖД
ведут восстановление электроснабжения контактной сети и автоматических систем, регулирующих движение поездов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работники очищают снег с железнодорожных путей, в том числе с использованием специализированных путевых машин.
Пассажирские поезда на участке Кавказская - Кубанская пропускают по временной схеме, также используют тепловозную тягу, это может стать причиной задержки прибытия поездов, отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что сотрудники бригад поездов оказывают помощь и содействие пассажирам, а тех, кто задерживается в пути более четырех часов, обеспечат питанием.
В Сочи в среду ожидают шестибалльный шторм