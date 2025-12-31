В России продлили повышенные пошлины на вывоз лесоматериалов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило повышенные ставки пошлин на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года, сообщила в среду пресс-служба кабмина. "Повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на брус и пиломатериалы из хвойных пород древесины и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) продлены на три года - до 31 декабря 2028 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что решение позволит стабильно обеспечивать сырьем отечественных производителей и сохранит ограничение на вывоз необработанной древесины, для которой пиломатериалы служат "товаром прикрытия". "Повышенные ставки распространяются на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22%, толщиной и шириной более 10 см. Так, на брус из хвойных пород древесины экспортные пошлины составляют 200 евро за кубический метр, из бука - 250 евро, из ясеня - 300 евро, из дуба - 370 евро. На экспорт пиломатериалов из хвойных пород древесины ставка составит 10%, но не менее 13 евро за кубометр, из дуба - 10%, но не менее 15 евро за кубометр, из бука и ясеня - 10%, но не менее 50 евро за кубометр", - пояснили в пресс-службе. Там напомнили, что такие ограничения действуют с 2022 года.
09:06 31.12.2025
 
© РИА Новости . Илья НаймушинСклад древесины
Склад древесины. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило повышенные ставки пошлин на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года, сообщила в среду пресс-служба кабмина.
"Повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на брус и пиломатериалы из хвойных пород древесины и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) продлены на три года - до 31 декабря 2028 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что решение позволит стабильно обеспечивать сырьем отечественных производителей и сохранит ограничение на вывоз необработанной древесины, для которой пиломатериалы служат "товаром прикрытия".
"Повышенные ставки распространяются на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22%, толщиной и шириной более 10 см. Так, на брус из хвойных пород древесины экспортные пошлины составляют 200 евро за кубический метр, из бука - 250 евро, из ясеня - 300 евро, из дуба - 370 евро. На экспорт пиломатериалов из хвойных пород древесины ставка составит 10%, но не менее 13 евро за кубометр, из дуба - 10%, но не менее 15 евро за кубометр, из бука и ясеня - 10%, но не менее 50 евро за кубометр", - пояснили в пресс-службе.
Там напомнили, что такие ограничения действуют с 2022 года.
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе вырастет
26 декабря, 20:02
 
