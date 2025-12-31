https://1prime.ru/20251231/manturov-866109817.html

Мантуров: Россия намерена нарастить технологическую независимость

Мантуров: Россия намерена нарастить технологическую независимость - 31.12.2025, ПРАЙМ

Мантуров: Россия намерена нарастить технологическую независимость

Россия намерена к 2030 году нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T11:44+0300

2025-12-31T11:44+0300

2025-12-31T11:44+0300

россия

рф

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия намерена к 2030 году нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "До 2030 года мы намерены нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%", — приводятся его слова в сообщении правительства РФ.

https://1prime.ru/20251231/natsproekt-866109604.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, денис мантуров