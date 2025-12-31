https://1prime.ru/20251231/manturov-866109817.html
Мантуров: Россия намерена нарастить технологическую независимость
2025-12-31T11:44+0300
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия намерена к 2030 году нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "До 2030 года мы намерены нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%", — приводятся его слова в сообщении правительства РФ.
