Метро и МЦК в Москве в Новогоднюю ночь будут работать всю ночь

2025-12-31T00:21+0300

бизнес

москва

владимир путин

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Метро и МЦК в Москве в Новый год будут работать всю ночь, проезд в городском транспорте станет бесплатным. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать по особому графику, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия. В новогоднюю ночь метро и МЦК - круглосуточно, МЦД - до 03.00, без перерыва будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов, круглосуточно продолжат работу 18 трамвайных маршрутов, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1, в обычном режиме продолжат работу все 18 регулярных ночных маршрутов. С 20.00 31 декабря до 06.00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. На МЦД - по действующим тарифам. В метро организуют трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02.00, МЦД - до 03.00, наземный городской транспорт - до 03.30 - 125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов, 18 ночных маршрутов - в обычном режиме.

2025

бизнес, москва, владимир путин