Силы ПВО уничтожили 86 украинских БПЛА за ночь
2025-12-31T09:08+0300
россия
общество
рф
черное море
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 86 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду. "В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 30 декабря до 8.00 мск 31 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 56 БПЛА – над акваторией Черного моря, девять БПЛА – над территорией Брянской области, по восемь БПЛА – над территориями Липецкой области и Республики Крым и пять БПЛА – над территорией Краснодарского края", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
