Силы ПВО уничтожили 86 украинских БПЛА за ночь - 31.12.2025
Силы ПВО уничтожили 86 украинских БПЛА за ночь
Силы ПВО уничтожили 86 украинских БПЛА за ночь - 31.12.2025, ПРАЙМ
Силы ПВО уничтожили 86 украинских БПЛА за ночь
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 86 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T09:08+0300
2025-12-31T09:08+0300
россия
общество
рф
черное море
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714080_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_7518cfb5137cfc5fc6768d99b56d60ec.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 86 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду. "В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 30 декабря до 8.00 мск 31 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 56 БПЛА – над акваторией Черного моря, девять БПЛА – над территорией Брянской области, по восемь БПЛА – над территориями Липецкой области и Республики Крым и пять БПЛА – над территорией Краснодарского края", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
рф
черное море
россия, общество , рф, черное море
РОССИЯ, Общество , РФ, Черное море
09:08 31.12.2025
 
Силы ПВО уничтожили 86 украинских БПЛА за ночь

Минобороны: ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 86 украинских беспилотников

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 86 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 30 декабря до 8.00 мск 31 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 56 БПЛА – над акваторией Черного моря, девять БПЛА – над территорией Брянской области, по восемь БПЛА – над территориями Липецкой области и Республики Крым и пять БПЛА – над территорией Краснодарского края", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
РОССИЯ Общество РФ Черное море
 
 
