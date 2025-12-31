Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия согласовала Белоруссии развитие портовых мощностей - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/minsk-866110973.html
Россия согласовала Белоруссии развитие портовых мощностей
Россия согласовала Белоруссии развитие портовых мощностей - 31.12.2025, ПРАЙМ
Россия согласовала Белоруссии развитие портовых мощностей
Россия согласовала Белоруссии развитие собственных портовых мощностей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T12:16+0300
2025-12-31T12:16+0300
россия
белоруссия
санкт-петербург
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866110805_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_8de96560c31159403eb475d6095e653b.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия согласовала Белоруссии развитие собственных портовых мощностей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Потребность Белоруссии в диверсификации транспортных маршрутов для обеспечения бесперебойных поставок своей экспортной продукции была во многом вызвана санкционной агрессией "коллективного Запада" и враждебной политикой ее прибалтийских соседей. В этих условиях Россия оказала своему союзнику беспрецедентную помощь, согласовав в том числе развитие Минском собственных портовых мощностей на нашей территории – в Санкт-Петербурге и Мурманской области", - сказал Галузин агентству. Он отметил, что страны, действуя в духе союзничества и стратегического партнерства, вместе работают по формированию единого экономического пространства и созданию новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. "Без сомнения, развитие общей транспортно-логистической инфраструктуры на территории России отвечает интересам обеих стран и способствует дальнейшему углублению нашей интеграции в рамках Союзного государства", - заключил замминистра.
https://1prime.ru/20250714/gruzy-859456163.html
белоруссия
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866110805_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_501f5e2c8ad4e1a2da8422eb952687ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, санкт-петербург, мид рф
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИД РФ
12:16 31.12.2025
 
Россия согласовала Белоруссии развитие портовых мощностей

Замглавы МИД Галузин: Россия согласовала Минску развитие портов в Петербурге и Мурманске

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря
Мурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Мурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия согласовала Белоруссии развитие собственных портовых мощностей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Потребность Белоруссии в диверсификации транспортных маршрутов для обеспечения бесперебойных поставок своей экспортной продукции была во многом вызвана санкционной агрессией "коллективного Запада" и враждебной политикой ее прибалтийских соседей. В этих условиях Россия оказала своему союзнику беспрецедентную помощь, согласовав в том числе развитие Минском собственных портовых мощностей на нашей территории – в Санкт-Петербурге и Мурманской области", - сказал Галузин агентству.
Он отметил, что страны, действуя в духе союзничества и стратегического партнерства, вместе работают по формированию единого экономического пространства и созданию новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.
"Без сомнения, развитие общей транспортно-логистической инфраструктуры на территории России отвечает интересам обеих стран и способствует дальнейшему углублению нашей интеграции в рамках Союзного государства", - заключил замминистра.
Порт Бронка, Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Белоруссия планирует перевезти 7 млн тонн грузов через порт Петербурга
14 июля, 11:43
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала