Россия согласовала Белоруссии развитие портовых мощностей

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия согласовала Белоруссии развитие собственных портовых мощностей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Потребность Белоруссии в диверсификации транспортных маршрутов для обеспечения бесперебойных поставок своей экспортной продукции была во многом вызвана санкционной агрессией "коллективного Запада" и враждебной политикой ее прибалтийских соседей. В этих условиях Россия оказала своему союзнику беспрецедентную помощь, согласовав в том числе развитие Минском собственных портовых мощностей на нашей территории – в Санкт-Петербурге и Мурманской области", - сказал Галузин агентству. Он отметил, что страны, действуя в духе союзничества и стратегического партнерства, вместе работают по формированию единого экономического пространства и созданию новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. "Без сомнения, развитие общей транспортно-логистической инфраструктуры на территории России отвечает интересам обеих стран и способствует дальнейшему углублению нашей интеграции в рамках Союзного государства", - заключил замминистра.
