https://1prime.ru/20251231/mintrans-866120952.html
Минтранс контролирует ситуацию с авиаперевозками в регионах
Минтранс контролирует ситуацию с авиаперевозками в регионах - 31.12.2025, ПРАЙМ
Минтранс контролирует ситуацию с авиаперевозками в регионах
Министерство транспорта РФ держит на контроле ситуацию с авиаперевозками в регионах со сложными погодными условиями, сообщили в ведомстве. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T23:57+0300
2025-12-31T23:57+0300
2025-12-31T23:57+0300
бизнес
россия
сочи
рф
калининград
росавиация
ространснадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ держит на контроле ситуацию с авиаперевозками в регионах со сложными погодными условиями, сообщили в ведомстве. "Держим на контроле ситуацию с авиаперевозками в регионах в условиях сложных метеоусловий", - говорится в сообщении. Аэропорт Сочи сейчас работает в штатном режиме, но неблагоприятные погодные условия прошлых дней пока вносят коррективы в график полетов. В Сочи 31 декабря ожидается дождь с грозой и порывы ветра до 15 метров в секунду, что также может отразиться на регулярности выполнения рейсов. Рейсы в аэропорту Калининграда возвращаются в график, 24 самолета, ушедших на запасные аэродромы, вернулись к своему расписанию. Число задержек из-за непогоды сокращается. Аэропорты московского авиаузла работают штатно, но возможны небольшие задержки из-за необходимости противообледенительной обработки самолета. Специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора продолжают мониторинг работы воздушного транспорта в регионах России.
https://1prime.ru/20251231/kuban-866113401.html
сочи
рф
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сочи, рф, калининград, росавиация, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, РФ, КАЛИНИНГРАД, Росавиация, Ространснадзор
Минтранс контролирует ситуацию с авиаперевозками в регионах
Минтранс РФ держит на контроле ситуацию с авиаперевозками в регионах из-за непогоды