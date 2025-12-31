https://1prime.ru/20251231/mintrans-866120952.html

Минтранс контролирует ситуацию с авиаперевозками в регионах

Минтранс контролирует ситуацию с авиаперевозками в регионах - 31.12.2025, ПРАЙМ

Минтранс контролирует ситуацию с авиаперевозками в регионах

31.12.2025

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ держит на контроле ситуацию с авиаперевозками в регионах со сложными погодными условиями, сообщили в ведомстве. "Держим на контроле ситуацию с авиаперевозками в регионах в условиях сложных метеоусловий", - говорится в сообщении. Аэропорт Сочи сейчас работает в штатном режиме, но неблагоприятные погодные условия прошлых дней пока вносят коррективы в график полетов. В Сочи 31 декабря ожидается дождь с грозой и порывы ветра до 15 метров в секунду, что также может отразиться на регулярности выполнения рейсов. Рейсы в аэропорту Калининграда возвращаются в график, 24 самолета, ушедших на запасные аэродромы, вернулись к своему расписанию. Число задержек из-за непогоды сокращается. Аэропорты московского авиаузла работают штатно, но возможны небольшие задержки из-за необходимости противообледенительной обработки самолета. Специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора продолжают мониторинг работы воздушного транспорта в регионах России.

