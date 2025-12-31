Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс контролирует ситуацию с авиаперевозками в регионах - 31.12.2025
Минтранс контролирует ситуацию с авиаперевозками в регионах
Минтранс контролирует ситуацию с авиаперевозками в регионах - 31.12.2025, ПРАЙМ
Минтранс контролирует ситуацию с авиаперевозками в регионах
Министерство транспорта РФ держит на контроле ситуацию с авиаперевозками в регионах со сложными погодными условиями, сообщили в ведомстве. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T23:57+0300
2025-12-31T23:57+0300
бизнес
россия
сочи
рф
калининград
росавиация
ространснадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ держит на контроле ситуацию с авиаперевозками в регионах со сложными погодными условиями, сообщили в ведомстве. "Держим на контроле ситуацию с авиаперевозками в регионах в условиях сложных метеоусловий", - говорится в сообщении. Аэропорт Сочи сейчас работает в штатном режиме, но неблагоприятные погодные условия прошлых дней пока вносят коррективы в график полетов. В Сочи 31 декабря ожидается дождь с грозой и порывы ветра до 15 метров в секунду, что также может отразиться на регулярности выполнения рейсов. Рейсы в аэропорту Калининграда возвращаются в график, 24 самолета, ушедших на запасные аэродромы, вернулись к своему расписанию. Число задержек из-за непогоды сокращается. Аэропорты московского авиаузла работают штатно, но возможны небольшие задержки из-за необходимости противообледенительной обработки самолета. Специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора продолжают мониторинг работы воздушного транспорта в регионах России.
сочи
рф
калининград
бизнес, россия, сочи, рф, калининград, росавиация, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, РФ, КАЛИНИНГРАД, Росавиация, Ространснадзор
23:57 31.12.2025
 
Минтранс контролирует ситуацию с авиаперевозками в регионах

Минтранс РФ держит на контроле ситуацию с авиаперевозками в регионах из-за непогоды

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ держит на контроле ситуацию с авиаперевозками в регионах со сложными погодными условиями, сообщили в ведомстве.
"Держим на контроле ситуацию с авиаперевозками в регионах в условиях сложных метеоусловий", - говорится в сообщении.
Аэропорт Сочи сейчас работает в штатном режиме, но неблагоприятные погодные условия прошлых дней пока вносят коррективы в график полетов. В Сочи 31 декабря ожидается дождь с грозой и порывы ветра до 15 метров в секунду, что также может отразиться на регулярности выполнения рейсов.
Рейсы в аэропорту Калининграда возвращаются в график, 24 самолета, ушедших на запасные аэродромы, вернулись к своему расписанию. Число задержек из-за непогоды сокращается.
Аэропорты московского авиаузла работают штатно, но возможны небольшие задержки из-за необходимости противообледенительной обработки самолета.
Специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора продолжают мониторинг работы воздушного транспорта в регионах России.
На Кубани восстанавливают электроснабжение после аномальных снегопадов
Бизнес РОССИЯ СОЧИ РФ КАЛИНИНГРАД Росавиация Ространснадзор
 
 
