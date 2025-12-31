https://1prime.ru/20251231/mishustin-866117269.html

Мишустин утвердил план реализации миграционной политики на 2026-2030 годы

Мишустин утвердил план реализации миграционной политики на 2026-2030 годы

Премьер Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики России на 2026-2030 годы | 31.12.2025

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Премьер Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики России на 2026-2030 годы, контроль за его выполнением возложили на МВД, соответствующее распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Российский лидер Владимир Путин 15 октября утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы. "Во исполнение указа президента Российской Федерации... утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы", - говорится в документе. Согласно распоряжению, федеральным органам исполнительной власти-исполнителям, ответственным за выполнение мероприятий плана, необходимо представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в МВД РФ сведения о ходе и итогах выполнения плана. "МВД России: осуществлять мониторинг и контроль выполнения мероприятий плана, представлять ежегодно до 15 декабря в правительство Российской Федерации доклад о результатах реализации плана с проектом доклада президенту Российской Федерации о реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы", - отмечается в документе.

