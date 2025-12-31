Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин утвердил план реализации миграционной политики на 2026-2030 годы - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/mishustin-866117269.html
Мишустин утвердил план реализации миграционной политики на 2026-2030 годы
Мишустин утвердил план реализации миграционной политики на 2026-2030 годы - 31.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин утвердил план реализации миграционной политики на 2026-2030 годы
Премьер Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики России на 2026-2030 годы, контроль за его выполнением | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T19:15+0300
2025-12-31T19:15+0300
россия
рф
михаил мишустин
владимир путин
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Премьер Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики России на 2026-2030 годы, контроль за его выполнением возложили на МВД, соответствующее распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Российский лидер Владимир Путин 15 октября утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы. "Во исполнение указа президента Российской Федерации... утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы", - говорится в документе. Согласно распоряжению, федеральным органам исполнительной власти-исполнителям, ответственным за выполнение мероприятий плана, необходимо представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в МВД РФ сведения о ходе и итогах выполнения плана. "МВД России: осуществлять мониторинг и контроль выполнения мероприятий плана, представлять ежегодно до 15 декабря в правительство Российской Федерации доклад о результатах реализации плана с проектом доклада президенту Российской Федерации о реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы", - отмечается в документе.
https://1prime.ru/20250929/polis-862948019.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, михаил мишустин, владимир путин, мвд
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, МВД
19:15 31.12.2025
 
Мишустин утвердил план реализации миграционной политики на 2026-2030 годы

Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики РФ на 2026-2030 гг

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Премьер Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики России на 2026-2030 годы, контроль за его выполнением возложили на МВД, соответствующее распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Российский лидер Владимир Путин 15 октября утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы.
"Во исполнение указа президента Российской Федерации... утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, федеральным органам исполнительной власти-исполнителям, ответственным за выполнение мероприятий плана, необходимо представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в МВД РФ сведения о ходе и итогах выполнения плана.
"МВД России: осуществлять мониторинг и контроль выполнения мероприятий плана, представлять ежегодно до 15 декабря в правительство Российской Федерации доклад о результатах реализации плана с проектом доклада президенту Российской Федерации о реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы", - отмечается в документе.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В России предложили изменить правила выдачи полиса ОМС трудовым мигрантам
29 сентября, 13:40
 
РОССИЯРФМихаил МишустинВладимир ПутинМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала