https://1prime.ru/20251231/mishustin-866117269.html
Мишустин утвердил план реализации миграционной политики на 2026-2030 годы
Мишустин утвердил план реализации миграционной политики на 2026-2030 годы - 31.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин утвердил план реализации миграционной политики на 2026-2030 годы
Премьер Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики России на 2026-2030 годы, контроль за его выполнением | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T19:15+0300
2025-12-31T19:15+0300
2025-12-31T19:15+0300
россия
рф
михаил мишустин
владимир путин
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Премьер Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики России на 2026-2030 годы, контроль за его выполнением возложили на МВД, соответствующее распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Российский лидер Владимир Путин 15 октября утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы. "Во исполнение указа президента Российской Федерации... утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы", - говорится в документе. Согласно распоряжению, федеральным органам исполнительной власти-исполнителям, ответственным за выполнение мероприятий плана, необходимо представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в МВД РФ сведения о ходе и итогах выполнения плана. "МВД России: осуществлять мониторинг и контроль выполнения мероприятий плана, представлять ежегодно до 15 декабря в правительство Российской Федерации доклад о результатах реализации плана с проектом доклада президенту Российской Федерации о реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы", - отмечается в документе.
https://1prime.ru/20250929/polis-862948019.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин, владимир путин, мвд
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, МВД
Мишустин утвердил план реализации миграционной политики на 2026-2030 годы
Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики РФ на 2026-2030 гг