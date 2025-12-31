https://1prime.ru/20251231/moshenniki-866097295.html

Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД

Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД - 31.12.2025, ПРАЙМ

Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД

Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД, следует из данных МВД РФ и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T03:34+0300

2025-12-31T03:34+0300

2025-12-31T03:59+0300

бизнес

общество

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866097295.jpg?1767142774

МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД, следует из данных МВД РФ и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из материалов, среди популярных фраз мошенников есть те, которые касаются водителей. Например, мошенники могут предложить помощь в получении водительских прав. При этом злоумышленники обещают "100% гарантию". Кроме того, в материалах говорится, что мошенники обманывают россиян и предлагая аннулировать штрафы ГИБДД. Также остаются актуальными у мошенников и схемы якобы с ДТП, в которые попали родственники жертв. Злоумышленники связываются с гражданином и убеждают его, что его, например, сын пьяный устроил аварию, и теперь "нужно решить вопрос".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , финансы