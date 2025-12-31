Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД - 31.12.2025, ПРАЙМ
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД
2025-12-31T03:34+0300
2025-12-31T03:59+0300
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД, следует из данных МВД РФ и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из материалов, среди популярных фраз мошенников есть те, которые касаются водителей. Например, мошенники могут предложить помощь в получении водительских прав. При этом злоумышленники обещают "100% гарантию". Кроме того, в материалах говорится, что мошенники обманывают россиян и предлагая аннулировать штрафы ГИБДД. Также остаются актуальными у мошенников и схемы якобы с ДТП, в которые попали родственники жертв. Злоумышленники связываются с гражданином и убеждают его, что его, например, сын пьяный устроил аварию, и теперь "нужно решить вопрос".
03:34 31.12.2025 (обновлено: 03:59 31.12.2025)
 
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД

МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД, следует из данных МВД РФ и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов, среди популярных фраз мошенников есть те, которые касаются водителей. Например, мошенники могут предложить помощь в получении водительских прав. При этом злоумышленники обещают "100% гарантию".
Кроме того, в материалах говорится, что мошенники обманывают россиян и предлагая аннулировать штрафы ГИБДД.
Также остаются актуальными у мошенников и схемы якобы с ДТП, в которые попали родственники жертв. Злоумышленники связываются с гражданином и убеждают его, что его, например, сын пьяный устроил аварию, и теперь "нужно решить вопрос".
 
