https://1prime.ru/20251231/moshenniki-866097295.html
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД - 31.12.2025, ПРАЙМ
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД, следует из данных МВД РФ и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T03:34+0300
2025-12-31T03:34+0300
2025-12-31T03:59+0300
бизнес
общество
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866097295.jpg?1767142774
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД, следует из данных МВД РФ и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из материалов, среди популярных фраз мошенников есть те, которые касаются водителей. Например, мошенники могут предложить помощь в получении водительских прав. При этом злоумышленники обещают "100% гарантию". Кроме того, в материалах говорится, что мошенники обманывают россиян и предлагая аннулировать штрафы ГИБДД. Также остаются актуальными у мошенников и схемы якобы с ДТП, в которые попали родственники жертв. Злоумышленники связываются с гражданином и убеждают его, что его, например, сын пьяный устроил аварию, и теперь "нужно решить вопрос".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , финансы
Бизнес, Общество , Финансы
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД
РИА Новости: мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД, следует из данных МВД РФ и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов, среди популярных фраз мошенников есть те, которые касаются водителей. Например, мошенники могут предложить помощь в получении водительских прав. При этом злоумышленники обещают "100% гарантию".
Кроме того, в материалах говорится, что мошенники обманывают россиян и предлагая аннулировать штрафы ГИБДД.
Также остаются актуальными у мошенников и схемы якобы с ДТП, в которые попали родственники жертв. Злоумышленники связываются с гражданином и убеждают его, что его, например, сын пьяный устроил аварию, и теперь "нужно решить вопрос".