Мошенники позвонили жительнице Махачкалы более восьми тысяч раз - 31.12.2025
Мошенники позвонили жительнице Махачкалы более восьми тысяч раз
Мошенники позвонили жительнице Махачкалы более восьми тысяч раз - 31.12.2025, ПРАЙМ
Мошенники позвонили жительнице Махачкалы более восьми тысяч раз
Мошенники безуспешно звонили абоненту МТС - россиянке из Махачкалы - более 8 тысяч раз в преддверии Нового года, рассказал РИА Новости директор продукта... | 31.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Мошенники безуспешно звонили абоненту МТС - россиянке из Махачкалы - более 8 тысяч раз в преддверии Нового года, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "В канун Нового года в России мошенники стали усиленно совершать свои атаки... Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Махачкале: человеку позвонили 8 099 раз. Несмотря на интенсивность атаки, сервис успешно заблокировал все звонки, поступившие жертве атаки", - сообщил он. Так, целью мошенников стала одинокая женщина 33 лет. Звонки жертве стали поступать со второй половины декабря. В среднем россиянке поступало по 368 звонков в день, а пик активности пришелся на последнюю неделю перед Новым годом. Отмечается, что основной массив нежелательных звонков был связан якобы с доставками товаров: мошенники под видом курьеров хотели войти в доверие и получить доступ к банковской карте потенциальной жертвы. По данным аналитиков сервиса, в преддверии Нового года злоумышленники совершили более 260 тысяч нежелательных звонков. Основные схемы мошенников были связаны с якобы почтой и доставкой, обращениями из госорганов, а также с инвестициями и дополнительным доходом. Среди самых атакуемых городов в предновогодний период лидируют Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. Чтобы защититься от подобных схем, важно помнить, что представители любых коммерческих организаций не занимаются оформлением услуг по телефону и никогда не запрашивают какие-либо коды или пароли от личных сервисов. Любые разговоры, связанные с попыткой заполучить средства, необходимо прервать, а об особо интенсивных случаях следует сообщить в полицию, добавили в компании.
08:40 31.12.2025
 
Мошенники позвонили жительнице Махачкалы более восьми тысяч раз

Мошенники позвонили россиянке из Махачкалы более 8 тысяч раз перед Новым годом

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Мошенники безуспешно звонили абоненту МТС - россиянке из Махачкалы - более 8 тысяч раз в преддверии Нового года, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"В канун Нового года в России мошенники стали усиленно совершать свои атаки... Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Махачкале: человеку позвонили 8 099 раз. Несмотря на интенсивность атаки, сервис успешно заблокировал все звонки, поступившие жертве атаки", - сообщил он.
Так, целью мошенников стала одинокая женщина 33 лет. Звонки жертве стали поступать со второй половины декабря. В среднем россиянке поступало по 368 звонков в день, а пик активности пришелся на последнюю неделю перед Новым годом.
Отмечается, что основной массив нежелательных звонков был связан якобы с доставками товаров: мошенники под видом курьеров хотели войти в доверие и получить доступ к банковской карте потенциальной жертвы.
По данным аналитиков сервиса, в преддверии Нового года злоумышленники совершили более 260 тысяч нежелательных звонков. Основные схемы мошенников были связаны с якобы почтой и доставкой, обращениями из госорганов, а также с инвестициями и дополнительным доходом. Среди самых атакуемых городов в предновогодний период лидируют Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.
Чтобы защититься от подобных схем, важно помнить, что представители любых коммерческих организаций не занимаются оформлением услуг по телефону и никогда не запрашивают какие-либо коды или пароли от личных сервисов. Любые разговоры, связанные с попыткой заполучить средства, необходимо прервать, а об особо интенсивных случаях следует сообщить в полицию, добавили в компании.
РОССИЯМахачкалаМОСКВАКРАСНОДАРМТС
 
 
