В России утвердили нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" - 31.12.2025
В России утвердили нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"
В России утвердили нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" - 31.12.2025, ПРАЙМ
В России утвердили нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"
Утвержден нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики", правительство России приступает к его реализации, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
2025-12-31T11:42+0300
2025-12-31T11:42+0300
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866109604.jpg?1767170566
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Утвержден нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики", правительство России приступает к его реализации, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "Правительство приступает к реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Паспорт нацпроекта и входящие в его состав федеральные проекты утвердил президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20251208/rossiya-865333310.html
финансы, россия
Финансы, РОССИЯ
11:42 31.12.2025
 
В России утвердили нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"

Правительство утвердило нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Утвержден нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики", правительство России приступает к его реализации, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"Правительство приступает к реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Паспорт нацпроекта и входящие в его состав федеральные проекты утвердил президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказано в сообщении.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Путин поставил правительству шесть задач по нацпроектам на следующий год
8 декабря, 18:13
 
