В России утвердили нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Утвержден нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики", правительство России приступает к его реализации, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "Правительство приступает к реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Паспорт нацпроекта и входящие в его состав федеральные проекты утвердил президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказано в сообщении.

