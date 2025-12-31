https://1prime.ru/20251231/natsproekt-866109604.html
В России утвердили нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"
31.12.2025
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Утвержден нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики", правительство России приступает к его реализации, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "Правительство приступает к реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Паспорт нацпроекта и входящие в его состав федеральные проекты утвердил президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказано в сообщении.
