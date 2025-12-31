Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОП рассказали о повышении МРОТ в 2026 году
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в 2026 году увеличится на 20,7%, уровень заработной платы должен быть не меньше 27 тысяч рублей, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "С 1 января 2026 год минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 27 093 рубля. По сравнению с 2025 годом, он вырастет на 20,7%. Сейчас, в 2025 году, МРОТ составляет 22 440 рублей. Хочу отметить, что работодатель обязан платить заработную плату не меньше этой суммы, если сотрудник работает на полной ставке", - рассказал Машаров. Он также отметил, что в случае неполной занятости сумма уменьшается пропорционально. При этом Машаров добавил, что повышение МРОТ обычно приводит к увеличению фонда оплаты труда. "Это инструмент государства, который мотивирует работодателей проводить актуализацию зарплат. Если говорить о прямом влиянии, то повышение МРОТ затрагивает низкооплачиваемых сотрудников, зарплаты которых близки к нему", - добавил Машаров. Член ОП РФ также рассказал, что в некоторых субъектах России действует свой МРОТ, и регионы вправе установить его выше федерального. Машаров отметил, что в случае, если регион не принял свой уровень МРОТ, то автоматически действует федеральный МРОТ. "Работодатели, которые работают в этом субъекте, обязаны платить заработную плату не ниже регионального уровня МРОТ. Его размер зависит от прожиточного минимума в субъекте и не может быть ниже федерального", - заключил собеседник агентства.
Общество , Экономика, РФ
02:30 31.12.2025 (обновлено: 03:55 31.12.2025)
 
В ОП рассказали о повышении МРОТ в 2026 году

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в 2026 году увеличится на 20,7%, уровень заработной платы должен быть не меньше 27 тысяч рублей, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"С 1 января 2026 год минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 27 093 рубля. По сравнению с 2025 годом, он вырастет на 20,7%. Сейчас, в 2025 году, МРОТ составляет 22 440 рублей. Хочу отметить, что работодатель обязан платить заработную плату не меньше этой суммы, если сотрудник работает на полной ставке", - рассказал Машаров.
Он также отметил, что в случае неполной занятости сумма уменьшается пропорционально. При этом Машаров добавил, что повышение МРОТ обычно приводит к увеличению фонда оплаты труда.
"Это инструмент государства, который мотивирует работодателей проводить актуализацию зарплат. Если говорить о прямом влиянии, то повышение МРОТ затрагивает низкооплачиваемых сотрудников, зарплаты которых близки к нему", - добавил Машаров.
Член ОП РФ также рассказал, что в некоторых субъектах России действует свой МРОТ, и регионы вправе установить его выше федерального. Машаров отметил, что в случае, если регион не принял свой уровень МРОТ, то автоматически действует федеральный МРОТ.
"Работодатели, которые работают в этом субъекте, обязаны платить заработную плату не ниже регионального уровня МРОТ. Его размер зависит от прожиточного минимума в субъекте и не может быть ниже федерального", - заключил собеседник агентства.
 
