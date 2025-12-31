https://1prime.ru/20251231/pensija-866096328.html

Средняя пенсия в России в ноябре выросла до 23,5 тысячи рублей

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Средний размер назначенных пенсий в России в ноябре вырос до 23,5 тысячи рублей, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости. Выплаты пенсионерам в номинальном выражении выросли на 11,6% по сравнению с прошлым ноябрем и составили в среднем 23 535 рублей. В то же время средняя пенсия за январь-ноябрь составила в России 23 414 рублей против 20 952 рубля за аналогичный период прошлого года. Согласно федеральному закону о бюджете на 2026-2028 годы, страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января - на 7,6%, социальные пенсии будут увеличены с апреля - на 6,8%.

