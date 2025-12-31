Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Давно было ясно". На Западе признали тяжелую правду об Украине - 31.12.2025, ПРАЙМ
"Давно было ясно". На Западе признали тяжелую правду об Украине
"Давно было ясно". На Западе признали тяжелую правду об Украине - 31.12.2025, ПРАЙМ
"Давно было ясно". На Западе признали тяжелую правду об Украине
В переговорном процессе по Украине время неумолимо работает против Киева, пишет Responsible Statecraft. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T21:26+0300
2025-12-31T21:26+0300
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В переговорном процессе по Украине время неумолимо работает против Киева, пишет Responsible Statecraft."С каждым месяцем любые возможные договоренности будут выглядеть для Украины все более болезненно", — говорится в публикации.Отмечается, что Украина в любом случае продолжает терять территории, причем темпы потерь превышают показатели всего периода конфликта. Одновременно с этим финансовое положение Киева остается крайне тяжелым."Уже довольно давно было ясно, что Украина фактически обанкротилась и рано или поздно у нее закончатся средства для продолжения конфликта", — указывает издание.Подчеркивается, что по мере приближения 2026 года все более убедительно будут звучать слова президента США Дональда Трампа, сказанные Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете в феврале: "вы не выиграете эту войну".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В переговорном процессе по Украине время неумолимо работает против Киева, пишет Responsible Statecraft.
"С каждым месяцем любые возможные договоренности будут выглядеть для Украины все более болезненно", — говорится в публикации.
Отмечается, что Украина в любом случае продолжает терять территории, причем темпы потерь превышают показатели всего периода конфликта. Одновременно с этим финансовое положение Киева остается крайне тяжелым.
"Уже довольно давно было ясно, что Украина фактически обанкротилась и рано или поздно у нее закончатся средства для продолжения конфликта", — указывает издание.
Подчеркивается, что по мере приближения 2026 года все более убедительно будут звучать слова президента США Дональда Трампа, сказанные Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете в феврале: "вы не выиграете эту войну".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
