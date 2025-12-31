Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, заявили в МИД - 31.12.2025
Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, заявили в МИД
Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, заявили в МИД - 31.12.2025, ПРАЙМ
Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, заявили в МИД
Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, а предприятия могли бесперебойно работать, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T08:36+0300
2025-12-31T08:36+0300
россия
молдавия
приднестровье
кишинев
мид рф
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860417824_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_d2038ad95cda0bc4c5596bcf447cc241.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, а предприятия могли бесперебойно работать, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Россия делает все от нее зависящее, чтобы в домах приднестровцев было тепло, а приднестровские предприятия могли бесперебойно работать. Надеемся, что Кишинев на деле подтвердит свои заявления о том, что не делает различий между жителями берегов Днестра", - сказал он. В январе в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания молдавского руководства выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если молдавская сторона получала энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то приднестровская оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
молдавия
приднестровье
кишинев
россия, молдавия, приднестровье, кишинев, мид рф, газпром
РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Кишинев, МИД РФ, Газпром
08:36 31.12.2025
 
Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, заявили в МИД

Замглавы МИД: Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло

© РИА Новости . Алексей Майшев
Здание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, а предприятия могли бесперебойно работать, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Россия делает все от нее зависящее, чтобы в домах приднестровцев было тепло, а приднестровские предприятия могли бесперебойно работать. Надеемся, что Кишинев на деле подтвердит свои заявления о том, что не делает различий между жителями берегов Днестра", - сказал он.
В январе в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания молдавского руководства выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если молдавская сторона получала энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то приднестровская оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
В Приднестровье предупредили о риске повторения энергетического кризиса
20 декабря, 09:48
 
РОССИЯ МОЛДАВИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЕ Кишинев МИД РФ Газпром
 
 
