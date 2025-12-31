https://1prime.ru/20251231/pmr-866102942.html

Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, заявили в МИД

Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, заявили в МИД - 31.12.2025, ПРАЙМ

Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, заявили в МИД

Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, а предприятия могли бесперебойно работать, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T08:36+0300

2025-12-31T08:36+0300

2025-12-31T08:36+0300

россия

молдавия

приднестровье

кишинев

мид рф

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860417824_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_d2038ad95cda0bc4c5596bcf447cc241.jpg

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, а предприятия могли бесперебойно работать, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Россия делает все от нее зависящее, чтобы в домах приднестровцев было тепло, а приднестровские предприятия могли бесперебойно работать. Надеемся, что Кишинев на деле подтвердит свои заявления о том, что не делает различий между жителями берегов Днестра", - сказал он. В январе в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания молдавского руководства выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если молдавская сторона получала энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то приднестровская оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://1prime.ru/20251220/pridnestrove-865742706.html

молдавия

приднестровье

кишинев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, молдавия, приднестровье, кишинев, мид рф, газпром