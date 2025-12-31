Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, заявили в МИД
Замглавы МИД: Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло
Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, а предприятия могли бесперебойно работать, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Россия делает все от нее зависящее, чтобы в домах приднестровцев было тепло, а приднестровские предприятия могли бесперебойно работать. Надеемся, что Кишинев на деле подтвердит свои заявления о том, что не делает различий между жителями берегов Днестра", - сказал он.
В январе в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания молдавского руководства выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если молдавская сторона получала энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то приднестровская оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.