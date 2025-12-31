https://1prime.ru/20251231/pochta-866114971.html

В отделениях "Почты России" начнут продавать лекарства

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Фармацевтическую деятельность разрешат осуществлять в отделениях "Почты России", расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минздравом. "Установить, что фармацевтическую деятельность в Российской Федерации вправе осуществлять акционерное общество "Почта России" в отделениях почтовой связи, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленные подразделения", - говорится в документе. Уточняется, что для получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности по розничной торговле и хранению лекарственных препаратов "Почта России" должна указывать в заявлении сведения о наличии у соискателя лицензии работников, заключивших с ним трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с розничной торговлей и хранением лекарственных препаратов для медицинского применения, имеющих дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации по розничной торговле и хранению лекарственных препаратов для медицинского применения. Всего в перечень лекарственных препаратов, которые планируют продавать в отделениях "Почты России", 132 позиции. Среди них есть лекарства для пищеварительного тракта и обмена веществ (Дротаверин, Тримебутин, Лоперамид, Активированный уголь, Панкреатин, Ретинол и другие), крови и системы кроветворения (Гепарин натрия, Ацетилсалициловая кислота и другие), сердечно - сосудистой системы (Нитроглицерин, Фенилэфрин, Троксерутин и другие). Помимо того, в списке есть дерматологические препараты (Клотримазол, Тербинафин, Тетрациклин, Ацикловир и другие), препараты для мочеполовой системы и половые гормоны (Клотримазол, Пальмы ползучей плодов экстракт и другие), гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов. Также в перечень вошли противомикробные препараты системного действия, лекарства для костно-мышечной системы, нервной системы, дыхательной системы и органов чувств.

