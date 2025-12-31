https://1prime.ru/20251231/pochta-866114971.html
В отделениях "Почты России" начнут продавать лекарства
В отделениях "Почты России" начнут продавать лекарства - 31.12.2025, ПРАЙМ
В отделениях "Почты России" начнут продавать лекарства
Фармацевтическую деятельность разрешат осуществлять в отделениях "Почты России", расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки,... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T17:41+0300
2025-12-31T17:41+0300
2025-12-31T17:41+0300
бизнес
россия
рф
почта россии
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/83153/71/831537131_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_e307648ff7467f0642fd4e83ef6e1cc4.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Фармацевтическую деятельность разрешат осуществлять в отделениях "Почты России", расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минздравом. "Установить, что фармацевтическую деятельность в Российской Федерации вправе осуществлять акционерное общество "Почта России" в отделениях почтовой связи, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленные подразделения", - говорится в документе. Уточняется, что для получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности по розничной торговле и хранению лекарственных препаратов "Почта России" должна указывать в заявлении сведения о наличии у соискателя лицензии работников, заключивших с ним трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с розничной торговлей и хранением лекарственных препаратов для медицинского применения, имеющих дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации по розничной торговле и хранению лекарственных препаратов для медицинского применения. Всего в перечень лекарственных препаратов, которые планируют продавать в отделениях "Почты России", 132 позиции. Среди них есть лекарства для пищеварительного тракта и обмена веществ (Дротаверин, Тримебутин, Лоперамид, Активированный уголь, Панкреатин, Ретинол и другие), крови и системы кроветворения (Гепарин натрия, Ацетилсалициловая кислота и другие), сердечно - сосудистой системы (Нитроглицерин, Фенилэфрин, Троксерутин и другие). Помимо того, в списке есть дерматологические препараты (Клотримазол, Тербинафин, Тетрациклин, Ацикловир и другие), препараты для мочеполовой системы и половые гормоны (Клотримазол, Пальмы ползучей плодов экстракт и другие), гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов. Также в перечень вошли противомикробные препараты системного действия, лекарства для костно-мышечной системы, нервной системы, дыхательной системы и органов чувств.
https://1prime.ru/20251117/pochta--864616473.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83153/71/831537131_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_a854e6659abdef328976e8eee068475b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, почта россии, минздрав
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Почта России, Минздрав
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Фармацевтическую деятельность разрешат осуществлять в отделениях "Почты России", расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минздравом.
"Установить, что фармацевтическую деятельность в Российской Федерации вправе осуществлять акционерное общество "Почта России
" в отделениях почтовой связи, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленные подразделения", - говорится в документе.
Уточняется, что для получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности по розничной торговле и хранению лекарственных препаратов "Почта России" должна указывать в заявлении сведения о наличии у соискателя лицензии работников, заключивших с ним трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с розничной торговлей и хранением лекарственных препаратов для медицинского применения, имеющих дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации по розничной торговле и хранению лекарственных препаратов для медицинского применения.
Всего в перечень лекарственных препаратов, которые планируют продавать в отделениях "Почты России", 132 позиции. Среди них есть лекарства для пищеварительного тракта и обмена веществ (Дротаверин, Тримебутин, Лоперамид, Активированный уголь, Панкреатин, Ретинол и другие), крови и системы кроветворения (Гепарин натрия, Ацетилсалициловая кислота и другие), сердечно - сосудистой системы (Нитроглицерин, Фенилэфрин, Троксерутин и другие).
Помимо того, в списке есть дерматологические препараты (Клотримазол, Тербинафин, Тетрациклин, Ацикловир и другие), препараты для мочеполовой системы и половые гормоны (Клотримазол, Пальмы ползучей плодов экстракт и другие), гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов.
Также в перечень вошли противомикробные препараты системного действия, лекарства для костно-мышечной системы, нервной системы, дыхательной системы и органов чувств.
"Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий