В Подмосковье увеличат налог на автомобили мощностью до 100 лошадиных сил
В Подмосковье увеличат налог на автомобили мощностью до 100 лошадиных сил - 31.12.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье увеличат налог на автомобили мощностью до 100 лошадиных сил
Ставка транспортного налога для владельцев автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил в Подмосковье вырастет с 10 до 14 рублей в 2026 году, а к 2032 году... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T03:52+0300
2025-12-31T03:52+0300
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Ставка транспортного налога для владельцев автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил в Подмосковье вырастет с 10 до 14 рублей в 2026 году, а к 2032 году увеличится до 25 рублей, рассказал РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов. "Как изменятся ставки: легковые автомобили до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) - было 10, станет: в 2026 году - 14, в 2027 году - 15, в 2028 году - 17, в 2029 году - 19, в 2030 году - 21, в 2031 году - 23, в 2032 году и последующие налоговые периоды - 25", - сообщил Ефимов. По словам собеседника агентства, в 2026 году изменения коснутся также владельцев автомобилей от 100 до 150 лошадиных сил, где на текущий момент ставка составляет 34 рубля. В следующем году она будет увеличена до 35 рублей. Кроме того, на рубль вырастет ставка налога на автомобили мощностью от 150 до 200 лошадиных сил, в 2026 году она составит 50 рублей. Депутат добавил, что в Подмосковье до 2027 года от уплаты транспортного налога освобождены владельцы электромобилей.
03:52 31.12.2025
 
В Подмосковье увеличат налог на автомобили мощностью до 100 лошадиных сил

Ефимов: ставка транспортного налога в Подмосковье вырастет с 10 до 14 рублей в 2026 году

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Ставка транспортного налога для владельцев автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил в Подмосковье вырастет с 10 до 14 рублей в 2026 году, а к 2032 году увеличится до 25 рублей, рассказал РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
"Как изменятся ставки: легковые автомобили до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) - было 10, станет: в 2026 году - 14, в 2027 году - 15, в 2028 году - 17, в 2029 году - 19, в 2030 году - 21, в 2031 году - 23, в 2032 году и последующие налоговые периоды - 25", - сообщил Ефимов.
По словам собеседника агентства, в 2026 году изменения коснутся также владельцев автомобилей от 100 до 150 лошадиных сил, где на текущий момент ставка составляет 34 рубля. В следующем году она будет увеличена до 35 рублей. Кроме того, на рубль вырастет ставка налога на автомобили мощностью от 150 до 200 лошадиных сил, в 2026 году она составит 50 рублей.
Депутат добавил, что в Подмосковье до 2027 года от уплаты транспортного налога освобождены владельцы электромобилей.
 
