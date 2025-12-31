https://1prime.ru/20251231/podmoskove-866098281.html

В Подмосковье восстановили электроснабжение потребителей

2025-12-31T05:04+0300

2025-12-31T05:04+0300

2025-12-31T05:32+0300

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей на юго-востоке Подмосковья, нарушенное из-за отключения на подстанции, сообщили в компании "Россети Московский регион". Во вторник администрация Раменского муниципального округа сообщила, что в городе произошло отключение электричества из-за технологического нарушения на питающем центре, над восстановлением работали специалисты "Мособлэнерго". Позднее в министерстве энергетики Московской области сообщали РИА Новости, что к электроснабжению подключены все социальные объекты в Раменском. "В полном объеме восстановлено электроснабжение потребителей компании "Россети Московский регион" на юго-востоке Подмосковья, нарушенное в результате автоматического отключения на подстанции 110 кВ накануне вечером", - говорится в сообщении. Отмечается, что подача электроэнергии потребителям возобновлялась поэтапно. Менее чем за полтора часа энергетики восстановили электроснабжение у трети оставшихся без электричества абонентов. По данным компании, в восстановительных работах были задействованы 22 бригады энергетиков (65 специалистов) и 22 единицы спецтехники. Кроме того, в ходе дополнительного осмотра было обнаружено повреждение высоковольтного оборудования в результате короткого замыкания. Уточняется, что для оперативного подключения потребителей к электроснабжению на время ремонтно-восстановительных работ на подстанции использовались 94 резервных источника электроснабжения. Также на период восстановительных работ в филиале "Южные электрические сети" был введен особый режим работы, предполагающий мобилизацию всех доступных сил и средств. "В данный момент продолжаются работы по возобновлению электроснабжения потребителей смежных сетевых организаций в прилегающих сетях", - добавили в компании.

