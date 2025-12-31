https://1prime.ru/20251231/posol-866098020.html

Посол России рассказал об интересе Ямайки к развитию туризма

2025-12-31

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Интерес к развитию связей в сфере туризма с Россией наблюдается на Ямайке, куда сегодня нет обширного потока туристов из РФ, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в стране Сергей Петрович. "Интерес у ямайцев к развитию туристических связей с нашей страной, конечно, есть. В частности, в ходе моих встреч с министром туризма Ямайки Эдмундом Бартлеттом собеседник неоднократно делился своими теплыми воспоминаниями о периодах взлета российско-ямайского туристического сотрудничества", - сказал агентству дипломат. Он указал, что рекорд по числу гостей из России на Ямайке был достигнут в 2012-2013 годах, когда в стране побывали 12 тысяч россиян. В конце 2010-х годов этот показатель не превышал шесть тысяч туристов в год, а пандемия COVID-19 привела к сворачиванию турпотока. "Массового туризма из России в Ямайку сейчас нет. Сюда приезжают лишь индивидуальные российские туристы, но их число невелико. И вопрос восстановления российского турпотока на остров по объективным причинам, по-видимому, дело не самого ближайшего будущего", - подчеркнул посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.

