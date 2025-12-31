https://1prime.ru/20251231/postavschiki-866100869.html

Названы главные поставщики мандаринов в Россию за 10 месяцев

Названы главные поставщики мандаринов в Россию за 10 месяцев

2025-12-31T07:47+0300

2025-12-31T07:47+0300

2025-12-31T08:22+0300

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Главными поставщиками мандаринов в Россию по итогам 10 месяцев прошлого года стали Турция, ЮАР, а также Китай, поднявшийся за год на второе место, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и открытым данным. Так, согласно статданным, больше всего этих цитрусовых Россия традиционно импортировала из Турции - 209,7 тысячи тонн за январь-октябрь прошлого года. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. На второе место ворвалась Поднебесная с чуть более чем 60 тысячами тонн мандаринов (+23% за год). Замкнули пятерку ЮАР, откуда в РФ прибыло 58,6 тысячи тонн мандаринов (-8%), Марокко - 34,4 тысячи тонн (рост в 1,8 раза) и Египет - 21,3 тысячи тонн (снижение в два раза). В число крупнейших поставщиков мандаринов в РФ входит и Абхазия. По данным государственного таможенного комитета республики, с начала этого цитрусового сезона, который начался в ноябре 2025 года, и до середины декабря поставки в Россию достигли 19,2 тысячи тонн. Кроме того, в число крупнейших поставщиков мандаринов в Россию по итогам десяти месяцев прошлого года вошли Аргентина (2,7 тысячи тонн), Казахстан (2,6 тысячи тонн), Нидерланды (1,43 тысячи тонн), Литва (1,4 тысячи тонн) и Грузия (1,2 тысячи тонн). Самый дорогой импорт среди стран-лидеров по поставкам в Россию оказался из Египта - 142,1 рубля. Из Литвы он составил 129,5 рубля, ЮАР - 127 рублей и Нидерландов - 122,1 рубля. Килограмм этих цитрусовых из Грузии в прошлом году стоил 75,9 рубля, из Аргентины - 60,4 рубля, Китая - 59,5 рубля, Турции - 42,2 рубля и Марокко - 37,8 рубля.

2025

