Аэропорт "Пулково" работает при непогоде штатно

2025-12-31T10:51+0300

бизнес

калининград

санкт-петербург

аэропорт пулково

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных погодных условиях, время обслуживания бортов может быть незначительно увеличено, сообщали в среду авиагавань. "Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Обе взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолёты. Напоминаем, что время обслуживания бортов может быть незначительно увеличено в связи с необходимостью противооблединительной обработки воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково". В сообщении добавляется, что "Пулково" принял в качестве запасного девять бортов, летевших в "Храброво". Рейсы ожидают улучшения погодных условий в Калининграде. На текущий момент задержки в расписании не связаны с погодными условиями Санкт-Петербурга, уточнила авиагавань. Большинство из них – по причине позднего прибытия воздушных судов в Пулково.

калининград

санкт-петербург

2025

