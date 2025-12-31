https://1prime.ru/20251231/pulkovo-866115427.html
В Пулково задерживаются 17 рейсов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - ПРАЙМ. Семнадцать рейсов задерживаются в петербургском аэропорту "Пулково" более чем на два часа, сообщила РИА Новости пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "Воздушные ворота Северной столицы" в среду заявили, что основные причины задержек - позднее прибытие воздушных судов, метеоусловия аэропортов прибытия и ограничения в воздушном пространстве некоторых аэропортов юга. Организация уточнила, что пассажирам предоставляются напитки и питание. Северо-Западная транспортная прокуратура подсчитала, что всего задержали 34 рейса на вылет. "Сейчас 17 задержек более двух часов", - сказала собеседница агентства. В пресс-службе отметили, что до 17.30 мск из "Пулково" отправят еще семь рейсов.
