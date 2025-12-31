Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251231/putin-866095480.html
Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом
Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом - 31.12.2025, ПРАЙМ
Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом
Президент России Владимир Путин в предстоящую полночь поздравит жителей страны в традиционном новогоднем обращении. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T00:18+0300
2025-12-31T00:18+0300
экономика
россия
общество
москва
камчатка
чукотка
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866095480.jpg?1767129500
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в предстоящую полночь поздравит жителей страны в традиционном новогоднем обращении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне сообщил журналистам, что президент, как всегда, в полночь поздравит россиян с Новым годом. Первыми обращение президента увидят жители самых восточных регионов страны, где разница во времени с Москвой составляет девять часов. На Камчатке и Чукотке Новый год наступит, когда в столице будет три часа дня. Новогоднее обращение президента в прошлом году продлилось около трех минут, Путин по традиции записал его в Кремле. А вот в 2022 году новогоднее поздравление главы государства было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, тогда президент выступал в окружении участников специальной военной операции. В 2013 году Путин поздравлял россиян из Хабаровска - тогда глава государства прилетел в регион и встретился с пострадавшими от наводнения.
москва
камчатка
чукотка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, камчатка, чукотка, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, КАМЧАТКА, Чукотка, Владимир Путин, Дмитрий Песков
00:18 31.12.2025
 

Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в предстоящую полночь поздравит жителей страны в традиционном новогоднем обращении.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне сообщил журналистам, что президент, как всегда, в полночь поздравит россиян с Новым годом.
Первыми обращение президента увидят жители самых восточных регионов страны, где разница во времени с Москвой составляет девять часов. На Камчатке и Чукотке Новый год наступит, когда в столице будет три часа дня.
Новогоднее обращение президента в прошлом году продлилось около трех минут, Путин по традиции записал его в Кремле. А вот в 2022 году новогоднее поздравление главы государства было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, тогда президент выступал в окружении участников специальной военной операции.
В 2013 году Путин поздравлял россиян из Хабаровска - тогда глава государства прилетел в регион и встретился с пострадавшими от наводнения.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАКАМЧАТКАЧукоткаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала