Путин заявил, что готов поддерживать контакты с Си Цзиньпином по основным вопросам - ТВ

Путин заявил, что готов поддерживать контакты с Си Цзиньпином по основным вопросам
31.12.2025
2025-12-31T06:56+0300
2025-12-31T06:56+0300
ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ.
ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину заявил, что готов поддерживать с тесные контакты с китайским лидером по двусторонним отношениям и основным международным вопросам.
"Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с председателем КНР Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам", - заявил Путин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Российский президент добавил, что в 2025 году дважды встречался с Си Цзиньпином, совместно отмечая 80-летие Победы над нацистской Германией и японским милитаризмом, и в рамках этих встреч лидеры двух стран достигли ряда важных договоренностей.
