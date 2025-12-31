Путин заявил, что готов поддерживать контакты с Си Цзиньпином по основным вопросам - ТВ

https://1prime.ru/20251231/putin-866099795.html

Путин заявил, что готов поддерживать контакты с Си Цзиньпином по основным вопросам

2025-12-31T06:56+0300

2025-12-31T06:56+0300

2025-12-31T06:56+0300

Добавлен третий абзац ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину заявил, что готов поддерживать с тесные контакты с китайским лидером по двусторонним отношениям и основным международным вопросам. "Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с председателем КНР Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам", - заявил Путин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Российский президент добавил, что в 2025 году дважды встречался с Си Цзиньпином, совместно отмечая 80-летие Победы над нацистской Германией и японским милитаризмом, и в рамках этих встреч лидеры двух стран достигли ряда важных договоренностей.

2025

