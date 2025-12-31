Анкара ожидает визит Путина в Турцию в самое ближайшее время

https://1prime.ru/20251231/putin-866102821.html

АНКАРА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин находятся в постоянной связи, между лидерами налажен доверительный диалог, Анкара ожидает визит российского лидера в ближайшее время, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию и при наличии возможности такой визит будет организован. "Между двумя лидерами налажен очень доверительный диалог, не раз показавший свою эффективность в решении как двусторонних, так и региональных задач. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина (Владимира) Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

