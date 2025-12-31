Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Анкара ожидает визит Путина в Турцию в самое ближайшее время - 31.12.2025, ПРАЙМ
Анкара ожидает визит Путина в Турцию в самое ближайшее время
Анкара ожидает визит Путина в Турцию в самое ближайшее время - 31.12.2025, ПРАЙМ
Анкара ожидает визит Путина в Турцию в самое ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин находятся в постоянной связи, между лидерами налажен доверительный диалог, Анкара... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T08:33+0300
2025-12-31T08:33+0300
россия
мировая экономика
турция
анкара
рф
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/83814/51/838145138_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_3e7a05225b3780022cfcf0c3ff37c6b3.jpg
АНКАРА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин находятся в постоянной связи, между лидерами налажен доверительный диалог, Анкара ожидает визит российского лидера в ближайшее время, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию и при наличии возможности такой визит будет организован. "Между двумя лидерами налажен очень доверительный диалог, не раз показавший свою эффективность в решении как двусторонних, так и региональных задач. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина (Владимира) Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
турция
анкара
рф
россия, мировая экономика, турция, анкара, рф, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Анкара, РФ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
08:33 31.12.2025
 
Анкара ожидает визит Путина в Турцию в самое ближайшее время

РИА Новости: визит Путина в Турцию ожидается в самое ближайшее время

АНКАРА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин находятся в постоянной связи, между лидерами налажен доверительный диалог, Анкара ожидает визит российского лидера в ближайшее время, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию и при наличии возможности такой визит будет организован.
"Между двумя лидерами налажен очень доверительный диалог, не раз показавший свою эффективность в решении как двусторонних, так и региональных задач. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина (Владимира) Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
Путин и Эрдоган обсудили попытки ЕС по изъятию российских активов
12 декабря, 14:28
Путин и Эрдоган обсудили попытки ЕС по изъятию российских активов
12 декабря, 14:28
 
РОССИЯ Мировая экономика ТУРЦИЯ Анкара РФ Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Дмитрий Песков
 
 
