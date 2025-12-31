https://1prime.ru/20251231/putin-866102821.html
Анкара ожидает визит Путина в Турцию в самое ближайшее время
Анкара ожидает визит Путина в Турцию в самое ближайшее время - 31.12.2025, ПРАЙМ
Анкара ожидает визит Путина в Турцию в самое ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин находятся в постоянной связи, между лидерами налажен доверительный диалог, Анкара... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T08:33+0300
2025-12-31T08:33+0300
2025-12-31T08:33+0300
россия
мировая экономика
турция
анкара
рф
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/83814/51/838145138_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_3e7a05225b3780022cfcf0c3ff37c6b3.jpg
АНКАРА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин находятся в постоянной связи, между лидерами налажен доверительный диалог, Анкара ожидает визит российского лидера в ближайшее время, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию и при наличии возможности такой визит будет организован. "Между двумя лидерами налажен очень доверительный диалог, не раз показавший свою эффективность в решении как двусторонних, так и региональных задач. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина (Владимира) Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20251212/aktivy-865477566.html
турция
анкара
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83814/51/838145138_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_94dca01a477ae9726fc595acb7a2b489.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, турция, анкара, рф, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Анкара, РФ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Анкара ожидает визит Путина в Турцию в самое ближайшее время
РИА Новости: визит Путина в Турцию ожидается в самое ближайшее время