https://1prime.ru/20251231/putin-866116568.html
Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий
Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий - 31.12.2025, ПРАЙМ
Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий
Президент России Владимир Путин в уходящем году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч, подсчитало РИА Новости. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T19:54+0300
2025-12-31T19:54+0300
2025-12-31T19:54+0300
россия
бизнес
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в уходящем году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч, подсчитало РИА Новости. Всего в 2025 году Путин провел более 200 личных встреч с президентами и премьерами, главами российских регионов, руководителями министерств, ведомств и крупных компаний. Только в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидер РФ провел 17 полноформатных переговоров с высокими гостями торжеств. В рабочем графике Путина в этом году были 13 совещаний с членами правительства. Глава государства за год также провел 30 совещаний на различные темы, в том числе посвященных ситуации в зоне специальной военной операции, экономическим вопросам, развитию отдельных отраслей и регионов. Десять раз в уходящем году Путин вручал высокие государственные награды. Кроме того, президент пять раз посетил пункты управления группировками российских войск и провел 28 оперативных совещаний с постоянными членами Совета безопасности. Путин три раза принял участие в военных учениях. В графике российского лидера бывает и много непубличных мероприятий: закрытых рабочих встреч и совещаний.
https://1prime.ru/20251231/putin-866102821.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_3a6169e916c260fa47dc347995783d06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Владимир Путин
Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий
Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в уходящем году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч, подсчитало РИА Новости.
Всего в 2025 году Путин
провел более 200 личных встреч с президентами и премьерами, главами российских регионов, руководителями министерств, ведомств и крупных компаний. Только в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидер РФ
провел 17 полноформатных переговоров с высокими гостями торжеств.
В рабочем графике Путина в этом году были 13 совещаний с членами правительства.
Глава государства за год также провел 30 совещаний на различные темы, в том числе посвященных ситуации в зоне специальной военной операции, экономическим вопросам, развитию отдельных отраслей и регионов.
Десять раз в уходящем году Путин вручал высокие государственные награды.
Кроме того, президент пять раз посетил пункты управления группировками российских войск и провел 28 оперативных совещаний с постоянными членами Совета безопасности.
Путин три раза принял участие в военных учениях.
В графике российского лидера бывает и много непубличных мероприятий: закрытых рабочих встреч и совещаний.
Анкара ожидает визит Путина в Турцию в самое ближайшее время