Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий - 31.12.2025
Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий
Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий - 31.12.2025, ПРАЙМ
Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий
Президент России Владимир Путин в уходящем году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч, подсчитало РИА Новости. | 31.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в уходящем году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч, подсчитало РИА Новости. Всего в 2025 году Путин провел более 200 личных встреч с президентами и премьерами, главами российских регионов, руководителями министерств, ведомств и крупных компаний. Только в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидер РФ провел 17 полноформатных переговоров с высокими гостями торжеств. В рабочем графике Путина в этом году были 13 совещаний с членами правительства. Глава государства за год также провел 30 совещаний на различные темы, в том числе посвященных ситуации в зоне специальной военной операции, экономическим вопросам, развитию отдельных отраслей и регионов. Десять раз в уходящем году Путин вручал высокие государственные награды. Кроме того, президент пять раз посетил пункты управления группировками российских войск и провел 28 оперативных совещаний с постоянными членами Совета безопасности. Путин три раза принял участие в военных учениях. В графике российского лидера бывает и много непубличных мероприятий: закрытых рабочих встреч и совещаний.
19:54 31.12.2025
 
Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий

Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в уходящем году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч, подсчитало РИА Новости.
Всего в 2025 году Путин провел более 200 личных встреч с президентами и премьерами, главами российских регионов, руководителями министерств, ведомств и крупных компаний. Только в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидер РФ провел 17 полноформатных переговоров с высокими гостями торжеств.
В рабочем графике Путина в этом году были 13 совещаний с членами правительства.
Глава государства за год также провел 30 совещаний на различные темы, в том числе посвященных ситуации в зоне специальной военной операции, экономическим вопросам, развитию отдельных отраслей и регионов.
Десять раз в уходящем году Путин вручал высокие государственные награды.
Кроме того, президент пять раз посетил пункты управления группировками российских войск и провел 28 оперативных совещаний с постоянными членами Совета безопасности.
Путин три раза принял участие в военных учениях.
В графике российского лидера бывает и много непубличных мероприятий: закрытых рабочих встреч и совещаний.
