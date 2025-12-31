https://1prime.ru/20251231/putin-866116568.html

Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий

Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий - 31.12.2025, ПРАЙМ

Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий

Президент России Владимир Путин в уходящем году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч, подсчитало РИА Новости. | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T19:54+0300

2025-12-31T19:54+0300

2025-12-31T19:54+0300

россия

бизнес

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в уходящем году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч, подсчитало РИА Новости. Всего в 2025 году Путин провел более 200 личных встреч с президентами и премьерами, главами российских регионов, руководителями министерств, ведомств и крупных компаний. Только в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидер РФ провел 17 полноформатных переговоров с высокими гостями торжеств. В рабочем графике Путина в этом году были 13 совещаний с членами правительства. Глава государства за год также провел 30 совещаний на различные темы, в том числе посвященных ситуации в зоне специальной военной операции, экономическим вопросам, развитию отдельных отраслей и регионов. Десять раз в уходящем году Путин вручал высокие государственные награды. Кроме того, президент пять раз посетил пункты управления группировками российских войск и провел 28 оперативных совещаний с постоянными членами Совета безопасности. Путин три раза принял участие в военных учениях. В графике российского лидера бывает и много непубличных мероприятий: закрытых рабочих встреч и совещаний.

https://1prime.ru/20251231/putin-866102821.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, владимир путин