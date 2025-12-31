https://1prime.ru/20251231/reys-866120615.html
В Турции отменили 50 рейсов из-за снегопада
В Турции отменили 50 рейсов из-за снегопада - 31.12.2025, ПРАЙМ
В Турции отменили 50 рейсов из-за снегопада
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить 50 рейсов в четверг из-за снегопада в ряде районов Турции, сообщил официальный представитель... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T23:08+0300
2025-12-31T23:08+0300
2025-12-31T23:08+0300
бизнес
турция
исландия
turkish airlines
https://cdnn.1prime.ru/img/83785/73/837857359_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f170dd48862594a31e8972ab61f79b19.jpg
СТАМБУЛ, 31 дек - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить 50 рейсов в четверг из-за снегопада в ряде районов Турции, сообщил официальный представитель компании Яхъя Устюн. "Пятьдесят рейсов, запланированных на 1 января, отменены из-за ухудшения погодных условий на востоке и в центральной части Турции", - сообщил Устюн в соцсети X. В среду три турецкие авиакомпании - Turkish Airlines, AJet и Pegasus - отменили в совокупности более 130 рейсов, в основном внутренних. Значительная часть Турции с пятницы оказалась под влиянием морозов из-за потоков холодного воздуха из России и Исландии. Генеральное управление метеорологии Турции объявило на среду желтый уровень угрозы на большей части страны из-за мощных снегопадов.
https://1prime.ru/20251231/aeroport-866116721.html
турция
исландия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83785/73/837857359_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_507d4a7e18b2ebcac24dc9e6b7f45164.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, турция, исландия, turkish airlines
Бизнес, ТУРЦИЯ, Исландия, Turkish Airlines
В Турции отменили 50 рейсов из-за снегопада
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила 50 рейсов из-за снегопада