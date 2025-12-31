https://1prime.ru/20251231/reys-866120615.html

В Турции отменили 50 рейсов из-за снегопада

В Турции отменили 50 рейсов из-за снегопада - 31.12.2025, ПРАЙМ

В Турции отменили 50 рейсов из-за снегопада

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить 50 рейсов в четверг из-за снегопада в ряде районов Турции

СТАМБУЛ, 31 дек - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить 50 рейсов в четверг из-за снегопада в ряде районов Турции, сообщил официальный представитель компании Яхъя Устюн. "Пятьдесят рейсов, запланированных на 1 января, отменены из-за ухудшения погодных условий на востоке и в центральной части Турции", - сообщил Устюн в соцсети X. В среду три турецкие авиакомпании - Turkish Airlines, AJet и Pegasus - отменили в совокупности более 130 рейсов, в основном внутренних. Значительная часть Турции с пятницы оказалась под влиянием морозов из-за потоков холодного воздуха из России и Исландии. Генеральное управление метеорологии Турции объявило на среду желтый уровень угрозы на большей части страны из-за мощных снегопадов.

