Мишустин: РФ и КНР создали благоприятные условия для сотрудничества

2025-12-31T06:50+0300

россия

экономика

китай

кнр

рф

михаил мишустин

госсовет

ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Правительства РФ и КНР создали благоприятные условия для реализации перспективных проектов сотрудничества, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в новогоднем поздравлении премьеру Госсовета КНР Ли Цяну. "Правительства обеих стран создали благоприятные условия для реализации перспективных проектов сотрудничества", - заявил Мишустин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также выразил уверенность, что новый год непременно принесет новые возможности для всесторонней реализации стратегических планов глав двух государств.

2025

