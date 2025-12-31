Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин: РФ и КНР создали благоприятные условия для сотрудничества - 31.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин: РФ и КНР создали благоприятные условия для сотрудничества
Мишустин: РФ и КНР создали благоприятные условия для сотрудничества - 31.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин: РФ и КНР создали благоприятные условия для сотрудничества
Правительства РФ и КНР создали благоприятные условия для реализации перспективных проектов сотрудничества, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T06:50+0300
2025-12-31T06:50+0300
ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Правительства РФ и КНР создали благоприятные условия для реализации перспективных проектов сотрудничества, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в новогоднем поздравлении премьеру Госсовета КНР Ли Цяну. "Правительства обеих стран создали благоприятные условия для реализации перспективных проектов сотрудничества", - заявил Мишустин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также выразил уверенность, что новый год непременно принесет новые возможности для всесторонней реализации стратегических планов глав двух государств.
Мишустин: РФ и КНР создали благоприятные условия для сотрудничества

Мишустин: правительства России и КНР создали благоприятные условия для сотрудничества

ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Правительства РФ и КНР создали благоприятные условия для реализации перспективных проектов сотрудничества, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в новогоднем поздравлении премьеру Госсовета КНР Ли Цяну.
"Правительства обеих стран создали благоприятные условия для реализации перспективных проектов сотрудничества", - заявил Мишустин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также выразил уверенность, что новый год непременно принесет новые возможности для всесторонней реализации стратегических планов глав двух государств.
 
