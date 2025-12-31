https://1prime.ru/20251231/rf-866099725.html
Мишустин: РФ и КНР создали благоприятные условия для сотрудничества
ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Правительства РФ и КНР создали благоприятные условия для реализации перспективных проектов сотрудничества, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в новогоднем поздравлении премьеру Госсовета КНР Ли Цяну.
"Правительства обеих стран создали благоприятные условия для реализации перспективных проектов сотрудничества", - заявил Мишустин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также выразил уверенность, что новый год непременно принесет новые возможности для всесторонней реализации стратегических планов глав двух государств.
