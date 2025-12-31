https://1prime.ru/20251231/rosaviatsiya-866105196.html

Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России

МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России из своей резиденции в Великом Устюге, следует из интерактивной карты, созданной на платформе Росавиации. Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по России и в течение дня пролетят через все 11 часовых поясов страны. Путь волшебника можно будет отследить с помощью специального сервиса Росавиации. Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.

