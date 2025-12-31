https://1prime.ru/20251231/rosaviatsiya-866106181.html

В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

