В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения - 31.12.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T09:59+0300
2025-12-31T09:59+0300
2025-12-31T09:59+0300
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
