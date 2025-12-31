https://1prime.ru/20251231/rosseti-866113019.html

"Россети" восстанавливают электроснабжение в четырех регионах

"Россети" в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение в Краснодарском крае, Адыгее, Тверской и Новгородской областях, нарушенное непогодой,... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T15:24+0300

бизнес

россия

краснодарский край

адыгея

новгородская область

россети

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. "Россети" в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение в Краснодарском крае, Адыгее, Тверской и Новгородской областях, нарушенное непогодой, сообщила компания. "Энергетики группы "Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Тверской, Новгородской областях, нарушенное накануне из-за неблагоприятных погодных явлений. Сильный мокрый снег, метель, штормовые ветры привели к обрывам проводов, повреждению опор линий электропередачи", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты в процессе восстановления электроснабжения убирают завалы деревьев, чтобы добраться до энергообъектов, проходят по метровым сугробам, ремонтируют опоры, натягивают оборванные провода. Работы не прекращаются и в ночные часы. "Электроснабжение поэтапно восстанавливается. Задействованы свыше 320 бригад - более 1050 энергетиков и 400 единиц спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов используются резервные источники электроснабжения", - добавляется в сообщении. Наиболее сложная обстановка складывается в Краснодарском крае и Адыгее, где развиваются опасные погодные явления. На помощь прибыли бригады из Ростовской области. Дополнительно направляются специалисты из Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского края. Также в "Россетях" сообщили, что восстановительные мероприятия проводятся в четырех районах Дагестана.

