СПРАВКА - Новогодние обращения президентов России

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина выйдет в эфир российских телеканалов в среду в 23.55. Ниже приводится справочная информация. Новогоднее обращение президента России является самым популярным эфирным событием на российских телеканалах в новогоднюю ночь. По традиции, поздравление начинается 31 декабря в 23.55. Сразу после обращения президента телевидение транслирует сигнал точного времени – бой курантов, а затем исполняется государственный гимн. В своем обращении глава государства подводит итоги уходящего года, определяет приоритеты на следующий, поздравляет граждан страны с наступающим Новым годом. Первое новогоднее поздравление прозвучало по радио 31 декабря 1935 года от председателя ЦИК СССР Михаила Калинина к полярникам, а 31 декабря 1941 года он впервые поздравил весь советский народ. Следующее радиопоздравление состоялось в канун 1944 года. Оно предшествовало первому исполнению нового государственного гимна СССР. Традицию телевизионных обращений открыл генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС), председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев в канун 1971 года, который выступил 31 декабря за десять минут до боя курантов. С конца 1970-х годов поздравление советскому народу зачитывал диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов. В 1985 году традицию возобновил генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев. 31 декабря 1991 года к россиянам обратился первый президент России Борис Ельцин. В своем обращении он сообщил о переходе к рыночной экономике и либерализации цен со 2 января 1992 года. Поздравления Ельцина отличались от речей предыдущих руководителей страны простым языком. Он первым из руководителей государства появился перед россиянами с бокалом шампанского. 31 декабря 1997 года к поздравлению президента прямо в кадре присоединилась его семья. 31 декабря 1999 года состоялось два поздравления: уходившего в отставку первого президента России Бориса Ельцина и его преемника – временно исполняющего обязанности президента Владимира Путина. Ровно в полдень по московскому времени первый телеканал передал заявление президента Бориса Ельцина о досрочной отставке. За десять минут до полуночи были показаны оба обращения. Борис Ельцин сказал: "Я ухожу, я сделал все что мог… Мне на смену приходит новое поколение – поколение тех, кто может сделать больше и лучше". Он попросил прощения у народа за допущенные ошибки и поздравил всех с наступающим праздником. Исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин поздравлял сограждан из своего рабочего кабинета в Кремле. Он подчеркнул большую заслугу Бориса Ельцина "в том, что Россия пошла по пути демократии и реформ, не свернула с этого пути, смогла заявить себя как сильное независимое государство". Путин призвал поднять бокалы за новый век России, за любовь и мир в каждом доме, за здоровье родителей и детей. В период 2000-2007 годов обращения Владимира Путина записывались на Ивановской площади Московского Кремля. 31 декабря 2000 года президент, подводя итоги уходящего года, заявил, что в стране появились элементы стабильности. Он подчеркнул, что в эту праздничную ночь далеко не у всех богатый стол, не в каждом доме счастье и успех, поэтому нужно не забывать о том, что еще очень много работы, которую выполнить по силам только всем вместе. В новогоднем обращении 31 декабря 2001 года президент РФ Владимир Путин отметил: "Год 2001-й заметно отличался от предыдущего. Удалось не просто сохранить тенденцию экономического роста и – пусть немного – но все-таки улучшить жизнь наших людей. Удалось показать, что неплохие результаты предыдущего года не были случайными". В поздравлении в 2002 году президент Путин подчеркнул, что на пороге третьего тысячелетия "Россия, страна с тысячелетней историей, достойно встречает свое будущее". В 2003 году Владимир Путин подчеркнул: "Отрадно, что в уходящем году у нас родилось больше новых граждан России, чем в прошлом. Это хороший знак. Значит, люди в нашей стране уверенней смотрят в будущее". 31 декабря 2004 года Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что укрепился экономический, оборонный потенциал страны, возросли ее возможности. Он сообщил, что больше средств стало вкладываться в образование и науку, разработаны программы строительства доступного жилья, повышения качества здравоохранения. 31 декабря 2005 года Владимир Путин отметил, что уходящий в историю год в целом был позитивным практически по всем направлениям, и добавил, что "у нас очень серьезные планы в экономике и социальной сфере. Мы будем укреплять обороноспособность России и в самом широком смысле слова защищать интересы наших граждан". В новогоднем обращении в 2006 году президент России сказал: "Мы уже увереннее смотрим в будущее. Мы существенно расширяем горизонты наших планов. Это стало возможным благодаря общим усилиям по возрождению и укреплению страны в последние годы". 31 декабря 2007 года Владимир Путин поблагодарил граждан страны за все, что было сделано за последние восемь лет. Он отметил, что все эти годы "мы вместе работали для того, чтобы сохранить страну, превратить ее в современное, свободное, сильное государство, удобное и комфортное для жизни граждан". В 2008-2011 годах новогодние обращения третьего президента России Дмитрия Медведева записывались с Патриаршего моста с видом на Кремль. 31 декабря 2008 года впервые обращение президента появилось в интернете за несколько часов до наступления Нового года. Дмитрий Медведев в своем поздравлении подчеркнул, что в уходящем году Россия уверенно и достойно прошла через драматические испытания благодаря ее гражданам. "Убежден, что какие бы трудности ни ждали нас в будущем, мы сможем с ними справиться. И государство сделает для этого все необходимое", – сказал Медведев. 31 декабря 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что новый год – это новый шанс, а успех действий зависит от каждого, от того, что каждый сделает для своей семьи и для своей страны. В новогоднем обращении в 2010 году Дмитрий Медведев отметил, что несмотря на то, что у России богатая и древняя история, Россия – молодая страна, которой в 2011 году исполнится только 20 лет. Он пожелал россиянам любви и счастья в Новом году. 31 декабря 2011 года президент России Дмитрий Медведев заявил, что "наш долг – сохранить Россию, построить передовое государство, где всем нам будет комфортно жить и интересно работать". Ивановская площадь вновь стала местом новогоднего обращения, когда Владимир Путин вернулся на президентский пост. 31 декабря 2012 года Владимир Путин поблагодарил граждан страны за доверие и поддержку и призвал стать "более чуткими и милосердными, щедрыми и заботливыми к своим близким, детям и родителям, к друзьям, коллегам, ко всем, кто нуждается в нашем участии". В 2013 году президент РФ Владимир Путин нарушил многолетнюю традицию и выступил с двумя новогодними обращениями. Первое поздравление главы государства услышали жители Камчатки, Чукотки и Магаданской области, второе обращение прозвучало в следующем часовом поясе – Путин поздравил россиян из Хабаровска, куда прилетел вечером 31 декабря. Президент отметил, что в 2013 году России пришлось столкнуться с проблемами и принять вызов серьезных испытаний – таких, как бесчеловечные террористические акты в Волгограде и беспрецедентные по масштабу стихийные бедствия на Дальнем Востоке. Путин подчеркнул, что в дни испытаний Россия всегда становилась единой и сплоченной. 31 декабря 2014 года Владимир Путин, поздравляя граждан страны, поблагодарил их за сплоченность и готовность отстаивать интересы страны. Фоном для обращения стал центр ночной Москвы – весь Московский Кремль с прилегающими мостами и набережными, так как Спасская башня Кремля была на реставрации. В 2015 году обращение Владимира Путина было записано на фоне Кремля. Президент отметил: "В 2015 году мы отмечали 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наша история, опыт отцов и дедов, их единство в трудные времена и сила духа являются для нас великим примером, они помогали и будут помогать нам достойно отвечать на современные вызовы". 31 декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем обращении на фоне панорамы Московского Кремля заявил, что уходящий 2016 год был непростым, но трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили страну и побудили открыть огромные резервы возможностей для движения вперед. Владимир Путин поблагодарил россиян "за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России". В 2017 году впервые за много лет новогоднее обращение президента не затрагивало никаких общественных, экономических и политических тем, не упоминался прошедший год, ему не было дано никаких оценок. Поздравительная речь президента была целиком сосредоточена на темах, которые традиционно воспринимаются как относящиеся к частной жизни людей. Глава государства отметил, что Новый год – традиционно семейный праздник: "Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен". В 2018 году Владимир Путин поздравил россиян с наступлением Нового года и пожелал соотечественникам быть милосердными, не забывать о родственниках и близких и всегда стремиться к своей мечте. В своем поздравлении он попросил граждан страны объединиться, потому что у России "никогда не было и не будет" помощников. В 2019 году в новогоднем обращении Владимир Путин заявил: "Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живем в динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась... В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради будущего нашей Родины". В 2020 году Владимир Путин в новогоднем поздравлении отметил, что уходящий год страна прошла с достоинством, несмотря на трудности. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин не обошел вниманием ветеранов. Он подчеркнул, что страна равняется на них, "на доблестное поколение, победившее заразу нацизма". Президент также отметил, что в 2020 году коронавирус перевернул привычный образ жизни и заставил пересмотреть планы. При этом пандемия помогла многим "более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное". В 2021 году президент Владимир Путин, поздравляя граждан заявил, что страна столкнулась с вызовами, но россияне научились с ними бороться. "Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года", – добавил Путин. "Главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной", – сказал президент. Он выразил слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии covid-19, отдельно поздравив всех, кто 31 декабря находится "на боевом посту": военных, медиков, водителей. В 2022 году глава государства поздравил россиян с новым годом из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, оно стало самым продолжительным – девять минут. Владимир Путин обратился к гражданам не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в специальной военной операции России на Украине. По словам президента, "это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости. За это сегодня мы и сражаемся, защищаем наших людей на наших же исторических территориях в новых субъектах Российской Федерации... Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота – на нашей стороне". Президент отметил, что "военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость, за то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они наши герои. Им сейчас труднее всего". В заключении Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом всех участников специальной военной операции, личный состав Вооруженных сил России и всех россиян. В 2023 году Владимир Путина обратился к гражданам России на фоне Кремля. Он напомнил, что в уходящем году Россия твердо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность. Главное же, что объединяло и объединяет россиян, по словам президента, – это судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия. Он обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством. А сами бойцы, уверен глава государства, чувствуют любовь родных и близких, а также мощную, искреннюю поддержку всего народа — миллионов россиян. Президент добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны. В заключение глава государства обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго. Он выразил уверенность, что многонациональный российский народ обеспечит устойчивое развитие Отечества, благополучие граждан и станет еще сильнее. В 2024 году Владимир Путин по традиции поздравил россиян на фоне Кремля. Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано. "Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", – сказал президент. Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия. Глава государства напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. Путин отметил, что страна прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По словам президента, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил он. "Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране – России. Когда мы вместе, все исполнится", – отметил Путин.

