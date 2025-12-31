Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готовится к участию в саммите G20 в Майами, заявил посол - 31.12.2025
Россия готовится к участию в саммите G20 в Майами, заявил посол
Россия готовится к участию в саммите G20 в Майами, заявил посол - 31.12.2025, ПРАЙМ
Россия готовится к участию в саммите G20 в Майами, заявил посол
Россия готовится к активному участию в саммите лидеров "группы двадцати" в Майами 14-15 декабря 2026 года на соответствующем уровне, сообщил посол по особым... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T09:56+0300
2025-12-31T09:56+0300
мировая экономика
сша
мид
атэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866105892_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_374ace93841891b34dd5ff0dbab0a68c.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия готовится к активному участию в саммите лидеров "группы двадцати" в Майами 14-15 декабря 2026 года на соответствующем уровне, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. В своем Telegram-канале он отметил, что в 2026 году при председательстве США в "двадцатке" ожидаются пять министерских конференций и встреча глав МИД стран G20. "Россия назначила своих представителей по всем указанным направлениям и готовится к активному участию в мероприятиях и саммите лидеров в Майями 14-15 декабря на соответствующем уровне", - указал дипломат.
сша
мировая экономика, сша, мид, атэс
Мировая экономика, США, МИД, АТЭС
09:56 31.12.2025
 
Россия готовится к участию в саммите G20 в Майами, заявил посол

Посол Бердыев: Россия готовится к участию в саммите G20 в Майами на соответствующем уровне

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия готовится к активному участию в саммите лидеров "группы двадцати" в Майами 14-15 декабря 2026 года на соответствующем уровне, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в 2026 году при председательстве США в "двадцатке" ожидаются пять министерских конференций и встреча глав МИД стран G20.
"Россия назначила своих представителей по всем указанным направлениям и готовится к активному участию в мероприятиях и саммите лидеров в Майями 14-15 декабря на соответствующем уровне", - указал дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30-31 октября 2026 года
09:42
 
Мировая экономикаСШАМИДАТЭС
 
 
