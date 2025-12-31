https://1prime.ru/20251231/rossiya-866106051.html

Россия готовится к участию в саммите G20 в Майами, заявил посол

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия готовится к активному участию в саммите лидеров "группы двадцати" в Майами 14-15 декабря 2026 года на соответствующем уровне, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. В своем Telegram-канале он отметил, что в 2026 году при председательстве США в "двадцатке" ожидаются пять министерских конференций и встреча глав МИД стран G20. "Россия назначила своих представителей по всем указанным направлениям и готовится к активному участию в мероприятиях и саммите лидеров в Майями 14-15 декабря на соответствующем уровне", - указал дипломат.

