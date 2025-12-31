https://1prime.ru/20251231/serbiya-866111301.html

Россия не против поиска Сербией источников энергоносителей, заявил посол

Россия не против поиска Сербией источников энергоносителей, заявил посол

БЕЛГРАД, 31 дек – ПРАЙМ. Россия никогда не была против поиска Сербией новых источников энергоносителей, в том числе в газовой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Мы никогда не были против расширения источников получения газа, это первое. Потому что, естественно, мы выступаем за свободный рынок и за свободную конкуренцию. Ради Бога, можно планировать, и такие планы, естественно, они не только рождены самой Сербией, но и навеяны также из Брюсселя. Это понятно, хотя я повторю, тут в данном случае ничего нет зазорного или чего-то, что бы противоречило сильно нашему интересу. Он состоит в том, чтобы продолжать снабжение газом в тех объемах, которые согласованы", - сказал глава российского диппредставительства.

