Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не против поиска Сербией источников энергоносителей, заявил посол - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/serbiya-866111301.html
Россия не против поиска Сербией источников энергоносителей, заявил посол
Россия не против поиска Сербией источников энергоносителей, заявил посол - 31.12.2025, ПРАЙМ
Россия не против поиска Сербией источников энергоносителей, заявил посол
Россия никогда не была против поиска Сербией новых источников энергоносителей, в том числе в газовой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T13:16+0300
2025-12-31T13:16+0300
газ
россия
сербия
рф
брюссель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/14/863720748_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_79d869235f23d1d00b6040250b0ea6a0.jpg
БЕЛГРАД, 31 дек – ПРАЙМ. Россия никогда не была против поиска Сербией новых источников энергоносителей, в том числе в газовой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Мы никогда не были против расширения источников получения газа, это первое. Потому что, естественно, мы выступаем за свободный рынок и за свободную конкуренцию. Ради Бога, можно планировать, и такие планы, естественно, они не только рождены самой Сербией, но и навеяны также из Брюсселя. Это понятно, хотя я повторю, тут в данном случае ничего нет зазорного или чего-то, что бы противоречило сильно нашему интересу. Он состоит в том, чтобы продолжать снабжение газом в тех объемах, которые согласованы", - сказал глава российского диппредставительства.
https://1prime.ru/20251231/nis-866101326.html
сербия
рф
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/14/863720748_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_48cae3b1b2258914753d818435282a3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, сербия, рф, брюссель
Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, РФ, Брюссель
13:16 31.12.2025
 
Россия не против поиска Сербией источников энергоносителей, заявил посол

Посол Боцан-Харченко: Россия не против поиска Сербией новых источников энергоносителей

© РИА НовостиПосол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 31 дек – ПРАЙМ. Россия никогда не была против поиска Сербией новых источников энергоносителей, в том числе в газовой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Мы никогда не были против расширения источников получения газа, это первое. Потому что, естественно, мы выступаем за свободный рынок и за свободную конкуренцию. Ради Бога, можно планировать, и такие планы, естественно, они не только рождены самой Сербией, но и навеяны также из Брюсселя. Это понятно, хотя я повторю, тут в данном случае ничего нет зазорного или чего-то, что бы противоречило сильно нашему интересу. Он состоит в том, чтобы продолжать снабжение газом в тех объемах, которые согласованы", - сказал глава российского диппредставительства.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Национализация NIS противоречит соглашению с Сербией, заявил посол России
08:17
 
ГазРОССИЯСЕРБИЯРФБрюссель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала