https://1prime.ru/20251231/si-866100436.html

Отношения России и Китая сделали уверенный шаг вперед, заявил Си Цзиньпин

Отношения России и Китая сделали уверенный шаг вперед, заявил Си Цзиньпин - 31.12.2025, ПРАЙМ

Отношения России и Китая сделали уверенный шаг вперед, заявил Си Цзиньпин

Отношения России и Китая в 2025 году сделали уверенный шаг вперед, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T07:23+0300

2025-12-31T07:23+0300

2025-12-31T08:04+0300

экономика

россия

китай

кнр

рф

си цзиньпин

владимир путин

мид китая

мид кнр

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg

ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Отношения России и Китая в 2025 году сделали уверенный шаг вперед, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину "Две тысячи двадцать пятый год стал годом, когда российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сделали уверенный шаг вперед", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он напомнил, что в 2025 году встречался с Путиным два раза – в Москве и в Пекине, и в рамках этих встреч лидеры двух стран провели глубокий обмен мнениями по важным вопросам, представляющим общий интерес. Вместе тем он отметил, что Россия и Китай успешно реализуют взаимную безвизовую политику, неуклонно продвигается строительство энергетических коридоров, а сотрудничество в новых областях стремительно набирать обороты.

китай

кнр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, кнр, рф, си цзиньпин, владимир путин, мид китая, мид кнр, мид