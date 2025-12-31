Отношения России и Китая сделали уверенный шаг вперед, заявил Си Цзиньпин

https://1prime.ru/20251231/si-866100436.html
2025-12-31T07:23+0300
2025-12-31T07:23+0300
2025-12-31T08:04+0300
ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Отношения России и Китая в 2025 году сделали уверенный шаг вперед, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину "Две тысячи двадцать пятый год стал годом, когда российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сделали уверенный шаг вперед", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он напомнил, что в 2025 году встречался с Путиным два раза – в Москве и в Пекине, и в рамках этих встреч лидеры двух стран провели глубокий обмен мнениями по важным вопросам, представляющим общий интерес. Вместе тем он отметил, что Россия и Китай успешно реализуют взаимную безвизовую политику, неуклонно продвигается строительство энергетических коридоров, а сотрудничество в новых областях стремительно набирать обороты.
