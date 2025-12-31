Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отношения России и Китая сделали уверенный шаг вперед, заявил Си Цзиньпин - 31.12.2025
Отношения России и Китая сделали уверенный шаг вперед, заявил Си Цзиньпин
экономика
россия
китай
кнр
рф
си цзиньпин
владимир путин
мид китая
мид кнр
мид
россия, китай, кнр, рф, си цзиньпин, владимир путин, мид китая, мид кнр, мид
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, РФ, Си Цзиньпин, Владимир Путин, МИД Китая, МИД КНР, МИД
07:23 31.12.2025 (обновлено: 08:04 31.12.2025)
 
© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Отношения России и Китая в 2025 году сделали уверенный шаг вперед, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину
"Две тысячи двадцать пятый год стал годом, когда российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сделали уверенный шаг вперед", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он напомнил, что в 2025 году встречался с Путиным два раза – в Москве и в Пекине, и в рамках этих встреч лидеры двух стран провели глубокий обмен мнениями по важным вопросам, представляющим общий интерес.
Вместе тем он отметил, что Россия и Китай успешно реализуют взаимную безвизовую политику, неуклонно продвигается строительство энергетических коридоров, а сотрудничество в новых областях стремительно набирать обороты.
 
Экономика РОССИЯ КИТАЙ КНР РФ Си Цзиньпин Владимир Путин МИД Китая МИД КНР МИД
 
 
