https://1prime.ru/20251231/smi-866106591.html

ЕС отказал Украине в просьбе сделать исключение в рамках CBAM, пишет FT

ЕС отказал Украине в просьбе сделать исключение в рамках CBAM, пишет FT - 31.12.2025, ПРАЙМ

ЕС отказал Украине в просьбе сделать исключение в рамках CBAM, пишет FT

ЕС отказал Украине в просьбе сделать для нее исключение в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T10:06+0300

2025-12-31T10:06+0300

2025-12-31T10:06+0300

мировая экономика

украина

брюссель

китай

ес

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. ЕС отказал Украине в просьбе сделать для нее исключение в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который вступает в силу 1 января 2026 года, сообщает газета Financial Times. CBAM предусматривает введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу. Новый механизм призван стимулировать страны-экспортеры снижать углеродоемкость своей продукции, а также не допустить потери конкурентоспособности европейских производителей из-за широкого климатического регулирования в ЕС и его отсутствия за рубежом. "Украина просила (Еврокомиссию – ред.) сделать исключение с учетом масштабного урона ее энергетической инфраструктуре, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев", - пишет издание. Издание отмечает, что против CBAM выступают Китай, Индия и Бразилия, которые считают механизм односторонней торговой мерой, вводимой под предлогом сохранения экологии.

https://1prime.ru/20251124/smi-864861903.html

украина

брюссель

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, брюссель, китай, ес, financial times