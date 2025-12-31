https://1prime.ru/20251231/smi-866106591.html
ЕС отказал Украине в просьбе сделать исключение в рамках CBAM, пишет FT
ЕС отказал Украине в просьбе сделать исключение в рамках CBAM, пишет FT - 31.12.2025
ЕС отказал Украине в просьбе сделать исключение в рамках CBAM, пишет FT
ЕС отказал Украине в просьбе сделать для нее исключение в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)
2025-12-31T10:06+0300
2025-12-31T10:06+0300
2025-12-31T10:06+0300
мировая экономика
украина
брюссель
китай
ес
financial times
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. ЕС отказал Украине в просьбе сделать для нее исключение в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который вступает в силу 1 января 2026 года, сообщает газета Financial Times. CBAM предусматривает введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу. Новый механизм призван стимулировать страны-экспортеры снижать углеродоемкость своей продукции, а также не допустить потери конкурентоспособности европейских производителей из-за широкого климатического регулирования в ЕС и его отсутствия за рубежом. "Украина просила (Еврокомиссию – ред.) сделать исключение с учетом масштабного урона ее энергетической инфраструктуре, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев", - пишет издание. Издание отмечает, что против CBAM выступают Китай, Индия и Бразилия, которые считают механизм односторонней торговой мерой, вводимой под предлогом сохранения экологии.
украина
брюссель
китай
