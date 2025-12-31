Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС отказал Украине в просьбе сделать исключение в рамках CBAM, пишет FT - 31.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251231/smi-866106591.html
ЕС отказал Украине в просьбе сделать исключение в рамках CBAM, пишет FT
ЕС отказал Украине в просьбе сделать исключение в рамках CBAM, пишет FT - 31.12.2025, ПРАЙМ
ЕС отказал Украине в просьбе сделать исключение в рамках CBAM, пишет FT
ЕС отказал Украине в просьбе сделать для нее исключение в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T10:06+0300
2025-12-31T10:06+0300
мировая экономика
украина
брюссель
китай
ес
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. ЕС отказал Украине в просьбе сделать для нее исключение в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который вступает в силу 1 января 2026 года, сообщает газета Financial Times. CBAM предусматривает введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу. Новый механизм призван стимулировать страны-экспортеры снижать углеродоемкость своей продукции, а также не допустить потери конкурентоспособности европейских производителей из-за широкого климатического регулирования в ЕС и его отсутствия за рубежом. "Украина просила (Еврокомиссию – ред.) сделать исключение с учетом масштабного урона ее энергетической инфраструктуре, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев", - пишет издание. Издание отмечает, что против CBAM выступают Китай, Индия и Бразилия, которые считают механизм односторонней торговой мерой, вводимой под предлогом сохранения экологии.
https://1prime.ru/20251124/smi-864861903.html
украина
брюссель
китай
мировая экономика, украина, брюссель, китай, ес, financial times
Мировая экономика, УКРАИНА, Брюссель, КИТАЙ, ЕС, Financial Times
10:06 31.12.2025
 
ЕС отказал Украине в просьбе сделать исключение в рамках CBAM, пишет FT

FT: ЕС отказал Украине в просьбе сделать исключение в рамках CBAM

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. ЕС отказал Украине в просьбе сделать для нее исключение в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который вступает в силу 1 января 2026 года, сообщает газета Financial Times.
CBAM предусматривает введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу. Новый механизм призван стимулировать страны-экспортеры снижать углеродоемкость своей продукции, а также не допустить потери конкурентоспособности европейских производителей из-за широкого климатического регулирования в ЕС и его отсутствия за рубежом.
"Украина просила (Еврокомиссию – ред.) сделать исключение с учетом масштабного урона ее энергетической инфраструктуре, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев", - пишет издание.
Издание отмечает, что против CBAM выступают Китай, Индия и Бразилия, которые считают механизм односторонней торговой мерой, вводимой под предлогом сохранения экологии.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
СМИ: дипломаты ЕС отказались поддержать "контрпредложение" по Украине
24 ноября, 11:35
 
Мировая экономикаУКРАИНАБрюссельКИТАЙЕСFinancial Times
 
 
Заголовок открываемого материала