https://1prime.ru/20251231/sobyanin-866113271.html
Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год
Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год - 31.12.2025, ПРАЙМ
Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год
Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год, для трудоспособного населения он составит 28 940 рублей, а для... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T15:28+0300
2025-12-31T15:28+0300
2025-12-31T15:28+0300
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_84528c95d61b1b17bf21eef1aee9d13a.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год, для трудоспособного населения он составит 28 940 рублей, а для пенсионеров - 18 971 рубль. "Согласовать величину прожиточного минимума в городе Москве на 2026 год в следующих значениях: в расчете на душу населения - 25 342 рубля, для трудоспособного населения - 28 940 рублей, для пенсионеров - 18 971 рубль, для детей - 21 903 рубля", - говорится в решении, размещенном на сайте мэра и правительства Москвы. Правительству Москвы при этом, согласно документу, рекомендовано принять соответствующие нормативные правовые акты.
https://1prime.ru/20251128/putin-865034425.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_83430fa95274f8c0397eaa7214c6d4c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, сергей собянин
Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год
Мэр Москвы Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год