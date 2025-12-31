https://1prime.ru/20251231/sobyanin-866113271.html

Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год

Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год - 31.12.2025, ПРАЙМ

Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год

Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год, для трудоспособного населения он составит 28 940 рублей, а для... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T15:28+0300

2025-12-31T15:28+0300

2025-12-31T15:28+0300

общество

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_84528c95d61b1b17bf21eef1aee9d13a.jpg

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год, для трудоспособного населения он составит 28 940 рублей, а для пенсионеров - 18 971 рубль. "Согласовать величину прожиточного минимума в городе Москве на 2026 год в следующих значениях: в расчете на душу населения - 25 342 рубля, для трудоспособного населения - 28 940 рублей, для пенсионеров - 18 971 рубль, для детей - 21 903 рубля", - говорится в решении, размещенном на сайте мэра и правительства Москвы. Правительству Москвы при этом, согласно документу, рекомендовано принять соответствующие нормативные правовые акты.

https://1prime.ru/20251128/putin-865034425.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, сергей собянин