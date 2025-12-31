Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сочи в среду ожидают шестибалльный шторм - 31.12.2025, ПРАЙМ
В Сочи в среду ожидают шестибалльный шторм
В Сочи в среду ожидают шестибалльный шторм
СОЧИ, 31 дек – ПРАЙМ. Шестибалльный шторм и усиление ветра, а также дождь и мокрый снег ожидаются в Сочи в течение дня 31 декабря, в среду, прогноз сохранится до четверга, сообщили в администрации Сочи. Во вторник в сочинской мэрии предупреждали об усилении волн на море. В мэрии отмечали, что по состоянию на утро вторника на море фиксировался пятибалльный шторм. "В течение дня в Сочи ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра и шторм на море до шести баллов. По информации синоптиков, непогода сохранится в Сочи до 1 января", - говорится в сообщении.
10:47 31.12.2025 (обновлено: 10:48 31.12.2025)
 
СОЧИ, 31 дек – ПРАЙМ. Шестибалльный шторм и усиление ветра, а также дождь и мокрый снег ожидаются в Сочи в течение дня 31 декабря, в среду, прогноз сохранится до четверга, сообщили в администрации Сочи.
Во вторник в сочинской мэрии предупреждали об усилении волн на море. В мэрии отмечали, что по состоянию на утро вторника на море фиксировался пятибалльный шторм.
"В течение дня в Сочи ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра и шторм на море до шести баллов. По информации синоптиков, непогода сохранится в Сочи до 1 января", - говорится в сообщении.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
В аэропорту Сочи из-за непогоды задерживаются 12 рейсов
29 декабря, 22:59
 
