В Сочи в среду ожидают шестибалльный шторм
В Сочи в среду ожидают шестибалльный шторм - 31.12.2025, ПРАЙМ
В Сочи в среду ожидают шестибалльный шторм
31 декабря
2025-12-31T10:47+0300
2025-12-31T10:47+0300
2025-12-31T10:48+0300
СОЧИ, 31 дек – ПРАЙМ. Шестибалльный шторм и усиление ветра, а также дождь и мокрый снег ожидаются в Сочи в течение дня 31 декабря, в среду, прогноз сохранится до четверга, сообщили в администрации Сочи. Во вторник в сочинской мэрии предупреждали об усилении волн на море. В мэрии отмечали, что по состоянию на утро вторника на море фиксировался пятибалльный шторм. "В течение дня в Сочи ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра и шторм на море до шести баллов. По информации синоптиков, непогода сохранится в Сочи до 1 января", - говорится в сообщении.
В Сочи в среду ожидают шестибалльный шторм
