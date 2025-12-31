https://1prime.ru/20251231/sochi-866108274.html

В Сочи ночью фиксировали точечные отключения света из-за непогоды

В Сочи ночью фиксировали точечные отключения света из-за непогоды - 31.12.2025, ПРАЙМ

В Сочи ночью фиксировали точечные отключения света из-за непогоды

Точечные отключения света фиксировались в отдельных населенных пунктах и улицах Сочи в течение прошедшей ночи из-за непогоды и налипания снега на провода,... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T10:48+0300

2025-12-31T10:48+0300

2025-12-31T10:48+0300

россия

сочи

краснодарский край

рф

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866108122_0:31:3079:1762_1920x0_80_0_0_7e487ff032928e501ca34a6b68fdbec7.jpg

СОЧИ, 31 дек – ПРАЙМ. Точечные отключения света фиксировались в отдельных населенных пунктах и улицах Сочи в течение прошедшей ночи из-за непогоды и налипания снега на провода, сообщили в администрации Сочи. В субботу в Гидрометцентре РФ сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России. "Из-за непогоды и налипания снега на провода ночью фиксировались точечные отключения света в отдельных населенных пунктах и на улицах", - говорится в сообщении. В настоящее время энергетики восстанавливают подачу электроснабжения в Лазаревском районе, уточняется, что потребителей перезапитывают. Социально-значимые учреждения переводят на снабжение передвижными дизельными генераторами, заметили в мэрии. В энергокомпании "Россети Юг" рассказали, что в горных районах Сочи энергетикам приходится преодолевать поваленные деревья и снежные сугробы на снегоступах, чтобы добраться к месту аварии на энергообъектах.

https://1prime.ru/20251231/sochi-866107800.html

сочи

краснодарский край

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сочи, краснодарский край, рф, мчс